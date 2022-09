La muerte de Isabel II en la "zona guiri" de Benidorm: pintas, pantallas gigantes y que la historia no estropee las vacaciones

La muerte de Isabel II sorprende a unos 25.000 británicos de asueto en Benidorm: "Estamos tristes pero llevábamos mucho tiempo esperando estos días"

La cerveza y el partido del Arsenal roban protagonismo al deceso de la monarca en la ciudad

Dentro de cinco, diez, quince años, en cada una de esas fechas que tanto nos gusta conmemorar a los humanos, 25.000 británicos recordarán que la muerte de Isabel II les sorprendió disfrutando de sus soñadas vacaciones en Benidorm. Como si le preguntan a usted o a mí qué hacíamos cuando derribaron las Torres Gemelas, ninguna de estas almas tendrá dudas de que aquel 8 de septiembre de 2022 se tostaba al sol y bebía cerveza mientras el mundo, compungido, loaba los 70 años de reinado de Her Majesty. "Estamos tristes pero llevábamos mucho tiempo esperando estos días".

Lejos de las demostraciones de euforia colectiva a las que nos tienen acostumbrados, la mayoría de ciudadanos de Reino Unido han recibido la noticia a través de las pantallas gigantes de los pubs de la conocida como "zona guiri" mientras hacían tiempo, pinta en mano, a que empezase el partido que enfrentaría al Arsenal contra el Zurich en la Europa League. Se han levantado, han brindado por la monarca, y han seguido a lo suyo. La mayoría, más pendientes de lo que hacían Marquinhos y sus compañeros que de lo que sucedía en el castillo de Balmoral.

El Yorkshire Pride, un pequeño templo para los amantes del fish and chips y otras "delicias" de la gastronomía inglesa, es uno de los pocos que ha resistido a la competencia del fútbol. "Pensamos que estamos viviendo algo histórico y que a nuestros clientes les gustará ver todas las imágenes de lo que pasa en nuestro país. Estar cerca aunque estemos lejos", explica Katherine, una joven camarera mientras atiende la mesa donde Carol y Peter, un matrimonio de mediana edad llegado desde Liverpool, le agradece el gesto: "Ha sido bonito vivirlo con otros compatriotas, como un homenaje a nuestra Reina", mantienen mientras cuentan los días que les queda por disfrutar del Mediterráneo: "En cinco días volvemos, así que para el funeral ya estaremos allí".

En otra mesa, dos matrimonios de Manchester también comentan la noticia. Han hablado con sus hijos y con amigos que están en Reino Unido. "No hemos conocido a otra reina, así que para nosotros es un día importante", explican, para después recordar que a dos de ellos la muerte de Diana de Gales también les pilló fuera del país. ¿Qué esperan ahora del nuevo monarca? "Carlos tiene que seguir la labor de su madre, hacerlo igual de bien que lo hizo ella. Con eso nos basta". Le han puesto el listón alto.

A diferencia del ambiente que se vive en este local, en la mayoría de establecimientos, prácticamente nueve de cada diez, la gente sigue pendiente del verde del césped del estadio de Kybunpark, donde los jugadores también guardaron un minuto de silencio por Queen Elizabeth.

"Pase lo que pase, aquí no se para nada", dice convencida una camarera del Jumping Jacks, sin apenas descanso frente a un grifo del que no deja de salir cerveza a borbotones. La joven explica el escaso interés de la mayoría de su clientela por esta noticia, asegurando que "desde primera hora de la tarde se sabía lo que iba a ocurrir, pero aquí todos nos piden el fútbol. No quieren cosas tristes y para seguir las noticias, ya tienen el móvil", añade.

Paul y otra media docena de amigos, también de Manchester, corroboran sus palabras. Hace poco más de media hora han juntado sus copas por Isabel II y han brindado con un chupito invitados por el jefe del local mientras escuchaban la versión oficial del famoso God Save the Queen. "Pero ya está muerta, ¿qué más podemos hacer?". En realidad, nada.

Condolencias

En otra punta de la ciudad, en la conocida como plaza Triangular, el Ayuntamiento de Benidorm ultima la difusión desde su nuevo tecnohito de un vídeo conmemorativo para expresar públicamente sus condolencias a los cerca de 3.000 ciudadanos británicos que residen en la localidad y los 25.000 turistas que están aquí de vacaciones, más de 12.000 en hoteles y el resto en campings y apartamentos turísticos. Ya se hizo cuando se conmemoró el jubileo por los 70 años en el trono de la Reina y ahora, a modo de despedida. El alcalde benidormense, Toni Pérez, ha transmitido su "pesar, cercanía y afecto" a todos los súbditos, reconociendo además la "dedicación, entrega y servicios a la Corona británica" de la difunta.

La patronal hotelera Hosbec asegura que en sus establecimientos no se ha registrado ninguna cancelación anticipada para regresar a Reino Unido por la muerte de la monarca. Las vacaciones por encima de todo. Queen is dead; long live Benidorm.

