"¿Por qué no lo vendes por internet?" La obsesión social por monetizarlo todo que corrompe el hobbie

Marta Gamboa es una de esas personas que disfruta pintando. No sabe si lo hace mejor o peor que el resto, pero, cuando tiene el cuaderno entre las manos, tampoco le importa. Ella se pierde entre los trazos de sus dibujos y algunas veces incluso se encuentra en ellos. Y con eso le basta. Pero la pregunta, sin maldad, se repite entre aquellos a los que se los enseña: “Son muy buenos, ¿por qué no los vendes? Podrías montar una tienda online y sacarte un dinero”. “Que no”, responde ella.

¿Y por qué no? “Si lo conviertes en un trabajo, se vuelve un trabajo, y yo no soy artista de profesión, no quiero dibujar algo para que le guste a otra persona, quiero hacerlo para mí. Sin exigencias, plazos ni nada que me condicione”, explica Marta a El Periódico de España.

A Marta, como a muchos otros, le gusta hacer algo por el mero hecho de hacerlo, es decir, tener una afición. No aspira a competir con nadie ni tampoco a ganar dinero con ello, para eso ya se dedica a la filología inglesa, sino que le vale con disfrutarlo.

"Cuando alguien nos enseña una pintura, por ejemplo, a lo mejor no captamos el sentido completo que tiene para él. Tendemos a intentar racionalizarlo y darle valor, y eso, en nuestro tiempo, se traduce en que el fin de toda mercancía es tener un precio", explica José Ramón Ubieto, psicoanalista y profesor colaborador de los Estudios de Psicología de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC).

Lo mismo que a Marta le ha pasado a Marcela, que en sus ratos libres restaura muebles antiguos; a Alejandro, que limpia el monte de basura para prevenir incendios; a Marta, que por la mañana es psicóloga y por la tarde echa las cartas y hace limpiezas energéticas; a Pablo, que teje muñecos para donarlos; y a Melanie, que hace pulseras y collares para sus seres queridos.

Todos ellos coinciden en que se han sentido molestos cuando se les ha planteado comercializar con su afición, pues, si su intención última fuese ganar dinero con lo que hacen por placer, seguramente no lo harían.

Eso no significa que no entiendan a quienes aprovechan las posibilidades de internet para ganar dinero haciendo algo que les guste, sino, simplemente, que les genera rechazo el hecho de que el primer pensamiento de quienes ven el resultado de su afición sea querer monetizarlo.

"Vivimos en una sociedad marcada por la lógica en la que todo tiene que tener un rendimiento. El problema es que hemos trasladado esa visión empresarial a nuestra vida cotidiana, y por eso nos cuesta entender el hecho de realizar una actividad sin ganar algo con ello, ya sea dinero, reconocimiento social o una competición contra otros o nosotros mismos, por ejemplo", apunta Ubieto.

Ganar dinero con su afición es algo que nunca se planteó, por ejemplo, Pablo Tobes, un ingeniero informático de 28 años que el verano pasado aprendió, por “puro aburrimiento”, a tejer amigurumis, un tipo de muñeco japonés hecho en ganchillo. Disfrutaba tejiéndolos, y, además de regalarlos a sus amigos y familiares, decidió empezar a donarlos a la protectora de animales con la que colabora para ayudar a financiar sus actividades.

“Me propusieron que los vendiera por internet, pero la verdad es que no me interesaba. Si se venden, que sea para un fin solidario. La clave está en que una época puedo hacer un montón porque me apetece y luego no volver a tejer uno en meses", explica a este periódico.

Para Marta, por ejemplo, comercializar con su hobby a través de una tienda online implicaría la posibilidad de ganar dinero, sí, pero también comparar su talento en internet con el de otros, exponerse a la valoración anónima de la red, verse exigida por la demanda de sus potenciales clientes, dibujar cuando no le apetezca... Es decir, nada remotamente similar a lo que hace ahora mismo.

Someter una afición al escrutinio de las redes

“Antes subía mis dibujos a Instagram, pero un día hice un autorretrato y me dejé bizca. Ya no podía borrarlo sin tener que empezarlo de nuevo, así que, para evitar que la gente viera el fallo, lo edité con Photoshop para que quedase bien. Ese día me di cuenta de que algo había cambiado, y no volví a subir prácticamente nada de lo que hacía a las redes”, recuerda.

Una situación similar a la que vive Marcela Cal, de Pontevedra, que estudia un módulo de Automatismos, Programación y Electricidad pero a la que también le encanta restaurar muebles antiguos.

“No comparto nada por redes sociales para ahorrarme los comentarios de la gente. Yo ahora hago las cosas por gusto y me da placer verlas cuando las termino, pero si empiezo a sentirme obligada probablemente ni me salgan tan bien ni quiera volver a verlas más adelante”.

"Cuando el hobby da el salto a una pantalla pasa de ser una satisfacción personal a estar sometido a la opinión de otros, y eso puede provocar efectos positivos, pero también decepción o frustración si no se obtiene el reconocimiento que se esperaba", explica el psicólogo.

