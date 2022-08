Qué hacer para combatir las manchas que provoca el sol / /

Aunque la mayoría de las manchas en la piel producidas por el sol son inofensivas y no suponen un riesgo para la salud, son muchos los que las consideran antiestéticas y tratan de evitarlas. Para ello, es clave adoptar una rutina de cuidado diario y poner en práctica una serie de consejos básicos

¿Por qué aparecen manchas en la piel?

La melanina es la sustancia del cuerpo que proporciona color a la piel, el cabello y el iris de los ojos. Cuando llega el verano, este pigmento es el encargado de otorgar el tan aclamado bronceado. Pero, ¿cuál es el proceso?

La piel humana tiene una gran capacidad de regeneración. De hecho, los humanos desprendemos alrededor de un millón de células muertas cada día, es decir, mudamos la piel constantemente. Para que se produzca el bronceado, las células de la piel que contienen melanina activa deben dar paso a las nuevas células. Para ello, el pigmento —la melanina— se produce en unas diminutas estructuras denominadas “melanosomas”, situadas en las células específicas de la piel, conocidas como “melanocitos”. Cuando el color está listo, el pigmento se transfiere de los melanocitos hasta la epidermis, la membrana visible del cuerpo humano.

Los motivos que pueden producir las manchas en la piel son diversos. Sin embargo, la mayoría son el resultado de una concentración de melanina en la piel más alta de lo normal. Es más, a menudo estas manchas aparecen en zonas visibles del cuerpo como el rostro, la espalda y las manos. Esto se debe a que estas áreas de la piel experimentan mayor exposición al sol.

Las manchas blancas —en lugar de aquellas de tonos café— son una variación de este daño solar. Es decir, aquellas pieles más sensibles o envejecidas pueden perder la capacidad de responder a la excesiva exposición solar y de crear melanina para restablecer el color de la piel.

4 consejos para combatir las manchas solares

Sin bien las manchas solares no producen ningún daño adicional, pueden resultar de lo más antiestéticas e incómodas para multitud de personas. Para reducir su incidencia, puedes llevar a cabo distintas acciones.

Evita el sol en determinados momentos del día

Exponerse al sol diariamente es fundamental para optimizar la síntesis de vitamina D. Sin embargo, siempre puedes hacerlo una vez finalice “la hora punta”, esa franja horaria que comprende de 12 de la mañana a 16 de la tarde y que puede ser realmente perjudicial para la piel.

No obstante, si no pudieras evitar los momentos del día en que los rayos del sol son más intensos, será primordial que uses un protector solar adecuado.

Usa protector solar todo el año

Aunque estemos acostumbrados a utilizar principalmente protector solar durante los días sol, lo cierto es que los días nublados también pueden ser perjudiciales para la piel. Los rayos del sol siempre están ahí. Por ello, si quieres evitar la aparición de manchas en la piel, aplica una crema solar de factor superior a 50 cada dos horas.

Sombrero y gafas para protegerte del sol

Utilizar sombrero y gafas de sol son algunos de los accesorios que pueden reducir la incidencia de los rayos del sol directamente sobre la cabeza y la piel. No obstante, asegúrate de adquirir las gafas de sol en un lugar de confianza.

Reduce el uso de perfumes y cremas

Los componentes que contienen los productos perfumados aumentan las probabilidades de que aparezcan manchas en la piel. Por ello, si planeas exponerte al sol, evita previamente el uso de cremas y perfumes y sustitúyelos por un protector solar adecuado.

Ahora que ya sabes qué hacer para combatir las manchas del sol, ponte protector solar y empieza a disfrutar del verano sin preocupaciones.

