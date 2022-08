Actividades extraescolares: elige la mejor opción para tu hijo

Cómo elegir las mejores actividades extraescolares para tu hijo. / PIXABAY

Con la llegada del nuevo curso escolar, también llegan las actividades extraescolares, un espacio donde los niños encuentran un lugar de esparcimiento y diversión, aunque, también, de absorber nuevos conocimientos a través de disciplinas distintas a las estrictamente académicas.

La oferta de actividades extraescolares es variada, tanto que puede ajustarse a todo tipo de gustos y preferencias. Lo importante es que los niños encuentren la que les haga divertirse y crecer en libertad. De ahí que sea tan crucial la elección, basada siempre en los intereses y aptitudes del niño. Pero ¿cuáles son las más recomendadas y cuál es la perfecta para tu hijo?

Las actividades extraescolares más recomendadas

Las actividades extraescolares no deben ser nunca una excusa para que los padres tengan más tiempo libre o se adecúen al horario laboral. Los niños necesitan estas actividades para crecer y seguir formándose a través de otras disciplinas, especialmente artísticas o deportivas.

En ningún momento deben suponer una obligación o crear más estrés en su día a día, de ahí que las más recomendadas están relacionadas con el deporte o aquellas que favorecen los movimientos y la actividad corporal. No olvidemos que los niños son una bomba de energía.

Fútbol

Sigue siendo el rey de los deportes. Además de ayudar en el desarrollo físico, también los anima a trabajar en equipo.

Baile

Otra de las actividades más buscadas y que favorece la coordinación física, al mismo tiempo que activa la parte creativa.

Teatro

Fomenta la creatividad y la expresión corporal, además de animar a la lectura. Muy recomendable para los niños tímidos, ya que les permite desinhibirse, superando ciertos temores y vergüenzas.

Informática y robótica

La tecnología se está convirtiendo en la mejor apuesta para que experimenten e investiguen y desarrollen su amor por la ciencia.

Pintura

Es la primera expresión artística que los niños suelen practicar, además les sirve para comunicarse mucho antes que con las palabras. Ideal para desarrollar, además, la motricidad fina.

Cómo elegir la actividad extraescolar perfecta para tu hijo

Para saber cuáles son las actividades extraescolares más recomendadas para tu hijo, lo primero es pedirle opinión. Además de que notes ciertas aptitudes frente a alguna disciplina como el fútbol, el baile o el dibujo, es necesario contar con sus gustos y preferencias.

Suele ocurrir que muchos padres proyectan en los hijos sus propios deseos, frustraciones o carencias, cometiendo un grave error. Si tú no pudiste ser futbolista, quizás tu hijo simplemente no quiera serlo. No le obligues.

Y, sobre todo, permítele que se equivoque. A no ser que tenga las ideas muy claras, es posible que tenga que probar varias actividades hasta que encuentre la que encaje perfectamente con sus gustos.

