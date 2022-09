¿Has oído hablar de los niños 'Yo-Yo, Ya-Ya'?

La generación ’Yo- Yo, Ya- Ya’: niños cada vez más egoístas e impacientes. / PIXABAY

El concepto 'Yo- Yo, Ya- Ya' se entiende por sí mismo. Se refiere a aquellos niños y jóvenes que manifiestan un comportamiento egoísta ('Yo-Yo') e impaciente ('Ya- Ya'). Es obra de la educadora emocional Cristina Gutiérrez Lestón, quien en el libro 'Crecer con valentía' afirma que "en estos momentos son tantos los niños así que podemos hablar de la generación Yo-Yo, Ya-Ya".

Se trata, tal y como explica la educadora, de niños y niñas que "creen que ellos siempre son los primeros y están antes que nadie. Además, lo necesitan todo ya y no soportan esperar. Tienen muy poca tolerancia a la frustración, se enfadan con facilidad y abandonan al primer traspié, ya que el desánimo se apodera de ellos con muchísima facilidad".

¿Qué hay detrás de la generación 'Yo-Yo, Ya-Ya'?

Cristina Gutiérrez Lestón destaca tres causas fundamentales de este tipo de comportamientos infantiles:

1. Sobreprotección

Si los padres llevan a cabo todas las tareas que los niños podrían y deberían hacer por sí mismos según su edad, les están sobreprotegiendo y malacostumbrando a no hacerse responsables de sus cosas, dando lugar a que "se creen que otros son los responsables de su felicidad, y que si el esfuerzo o sacrificio que le pedimos le angustia, se le perdona para que tengamos la fiesta en paz", expone Lestón.

Cuando esto pasa, los padres sobreprotectores viven una doble vida: la suya propia y la de sus hijos, a quienes impiden crecer adecuadamente. A fin de evitar esta situación, la educadora aconseja que los padres, en vez de apresurarse a resolver todos los problemas de sus hijos, se paren a pensar si estos no pueden resolverlos por ellos mismos y, en caso de que no, darles las herramientas para hacerlo en vez de resolvérselos.

2. Exceso de atención

Según la periodista Eva Millet, autora del libro 'Hiperpaternidad', la sociedad actual ha pasado de tratar a los niños como 'muebles' a colocarlos como un 'altar': "Hubo un tiempo no muy lejano en el que a los niños no se les hacía demasiado caso. Se recomendaba actuar antes ellos como si fueran muebles. Ignorarlos hasta que les pasase la rabieta. Hoy hemos pasado al modelo altar, en el que los niños son el centro de la familia y todo, absolutamente todo, gira en torno a ellos".

Esto lleva, tal y como expone Lestón, a que se dé la situación de que "niños de tan solo 3 años sean capaces de dirigir a la familia como marionetas con frases como: no, quiero que me dé la comida mamá, tú, no".

De esta forma, esos niños 'altar' se acostumbran a ser quienes mandan en casa. "Como consecuencia de esto, cuando llegan a la escuela infantil y han de convivir en el universo de las relaciones, empiezan las luchas y las dificultades".

3. Aceleración

"Vivimos acelerados, en una maratón constante de infinitas obligaciones diarias con el fin de preparar a nuestros hijos para el futuro", profundiza la educadora.

¿Cómo evitar este comportamiento? Del 'Yo- Yo' al 'Nosotros- Nosotros'

Los niños y jóvenes que se acostumbran a este tipo de comportamientos acaban sufriendo en el choque con la vida real fuera del hogar. Por ello, Lestón invita a los padres a romper con la generación del 'Yo- Yo' y construir en su lugar el 'Nosotros- Nosotros', tanto en el entorno de la familia, como del colegio, los amigos, etc.

"Esto se consigue no sobreprotegiéndolos, dejando que hagan lo que son capaces de hacer, poco a poco y a su ritmo". Asimismo, es importante inculcarles "que todos somos igual de importantes, que no hay nadie primero ni último".

