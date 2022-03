José Andrés, el "amigo" de los Biden

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, han expresado sus simpatías hacia el cocinero asturiano José Andrés y su organización, World Central Kitchen, que desarrollan una intensa labor humanitaria con los refugiados ucranianos.

En su visita a Polonia, Biden pudo conocer de primera mano el desvelo del chef mierense, conoció todo el despliegue de la entidad reconocida con el premio Princesa de Asturias. Y el propio presidente distribuyó en sus redes sociales un vídeo de ese encuentro con un mensaje refiriéndose a su “amigo” asturiano.

“En tiempo de crisis, a menudo vemos lo mejor de la humanidad. Quiero agradecer a mi amigo el chef José Andrés, a su equipo en World Central Kitchen y a todos en el terreno por todo lo que están haciendo para apoyar a los refugiados ucranianos”, señaló Biden a través de su cuenta oficial.

In times of crisis, we often see the best in humanity. I want to thank my friend Chef José Andrés, his team at World Central Kitchen, and everyone on the ground for all they’re doing to support Ukrainian refugees. pic.twitter.com/Kw68Mv7rcu