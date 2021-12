Endesa impulsa un programa para la reinserción laboral de las mujeres

A los 8 meses de haber finalizado el programa, más de la mitad de las mujeres han encontrado empleo

Mejorar el autoconocimiento, manejar las emociones y potenciar la automotivación son los puntos fuertes

4 Se lee en minutos



Natalia, de profesión secretaria, tiene 55 años. Después de un año entero desempleada decidió acudir al programa Impulsa Mujeres porque en palabras textuales suyas, “necesitaba un punto de partida para iniciar mi reincorporación al mercado laboral y este proyecto me lo ha proporcionado. Me ha aportado herramientas para enfrentarme a mis inseguridades y poder así comenzar mi búsqueda desde una posición más fuerte”.

Al igual que Natalia, Belén también había pasado de esa escarpada barrera de los cincuenta en la que encontrar trabajo, más para una mujer, empieza a ser una cumbre difícil de escalar. Belén es de Madrid, tiene 52 años y una diplomatura en Empresariales. Llevaba más de un año en paro, perdida en la búsqueda de empleo y sin rumbo. El programa Impulsa Mujeres, desarrollado por Endesa y Fundación máshumano, le ha aportado la motivación y la orientación que necesitaba para tomar las riendas de su futuro profesional. “Después de un largo proceso de selección he conseguido un trabajo con un contrato indefinido. ¡Estoy feliz! Para mí el Programa Impulsa Mujeres ha sido el punto de arranque que necesitaba para confiar en mí. Estoy convencida de haber conseguido este puesto de trabajo gracias a lo que he aprendido aquí y a la energía positiva que transmitís.”

El caso de Natalia o Belén no son únicos. Por Impulsa Mujeres han pasado 450 mujeres en desempleo que han podido finalizar sus sesiones formativas logrando un alto índice de satisfacción y empleabilidad. Y es que, a los dos meses de haberlo finalizado, el 35% de las mujeres han encontrado empleo y el 93% dice haber participado en procesos de selección o en entrevistas de trabajo. Además, el 98% comparten que este curso les ha sido muy útil para mejorar su autoestima. Estas cifras han seguido creciendo y a los 8 meses de finalizar el programa un 55% han encontrado empleo.

La iniciativa, enmarcada en el Plan Endesa de Responsabilidad Pública contra la Covid-19, se lanzó en diciembre de 2020 con el fin de apoyar acciones de inclusión socio laboral de mujeres en desempleo, con hijos a cargo u otras responsabilidades familiares, un colectivo que se vio especialmente afectado por la pandemia.

El programa

Se trata de formaciones gratuitas de 25 horas realizadas en Madrid, Andalucía, Extremadura, Cataluña, Aragón, Galicia, Canarias y Baleares. En ellas, 450 mujeres han tenido acceso a diferentes herramientas para mejorar sus capacidades de empleabilidad y adquirir mayor seguridad, crecimiento y desarrollo profesional. Además, se ha trabajado en el desarrollo de diferentes habilidades, tanto personales, como sociales, o enfocadas específicamente a la empleabilidad y la búsqueda activa de empleo.

Los puntos más valorados por las participantes han sido la formación para mejorar su autoconocimiento, reconocer y manejar emociones, potenciar la automotivación y la mejora de la marca personal. Además, en el 98% de los casos el curso ha sido de gran ayuda para la mejora de la autoestima, seguridad y confianza en sí mismas.

Otro buen ejemplo es el caso de Mimi, una canaria de 36 años, que expresa estar “encantada con el programa. No imagináis lo que me ha valido y está sirviendo sobre todo a nivel personal. Ha sido un chute de motivación y gracias a los consejos aprendidos en la formación, ahora solo quiero mejorar. Le he dado un vuelco al currículum, pero no paro de querer mejorarlo todos los días. Así que tengo mucho trabajo por delante. Muchas gracias por esta oportunidad”.

Las sesiones han sido grupales lo que ha favorecido que las participantes mejoren y amplíen su red de contactos, otro aspecto muy valorado.

Para María Malaxecheverría, directora general de sostenibilidad de Endesa, “esta iniciativa refleja, una vez más, el compromiso de la compañía de “no dejar a nadie atrás”. Somos sensibles a las necesidades del entorno, orientando nuestra actividad a dar respuesta a los grandes retos sociales, ambientales y éticos que afronta la sociedad. En este contexto, no podíamos sino responder a la crisis sin precedentes que ha originado la pandemia y, entre las actividades llevadas a cabo, tener un especial foco en los colectivos que parten de un contexto más difícil. Estamos especialmente contentos de apoyar la inclusión social de las mujeres y propiciar la plena integración de la diversidad en general y de la igualdad género en particular”.

Por su parte, Beatriz Sánchez Guitián, directora general de Fundación máshumano, ha expresado que “Gracias al apoyo de Endesa, el objetivo de este programa ha sido contribuir a generar una mayor igualdad de oportunidades ante el empleo, ayudando a las mujeres a mejorar su empleabilidad y posicionarse en mejores condiciones en el mercado laboral, a través de su transformación personal, reforzando sus capacidades, favoreciendo su autonomía y facilitándoles los recursos y herramientas necesarias”.

Noticias relacionadas