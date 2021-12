Decenas de gatos buscan comida en la zona de exclusión del volcán de La Palma

Aún quedan decenas de gatos deambulando en la zona de exclusión del volcán de La Palma, unos son callejeros y otros son domésticos que quedaron atrás cuando sus dueños tuvieron que salir a toda prisa en una evacuación obligada ante la llegada de las coladas de lava a las zonas de Todoque o de Las Manchas.

Abandoned cats wander in search of food at a road covered by ash and blocked by the lava at the exclusion zone near the volcano on the Canary island of La Palma, Spain, Friday, Dec. 3 2021. The volcano is going strong and seismic activity in the area has increased in recent days. pic.twitter.com/1Gn1TKhKk9