Los científicos auguran que el fin del volcán de La Palma aún está lejos

La emisión de dióxido de azufre (SO2) del volcán de La Palma se ha vuelto a disparar con una tasa de entre 30.000 y 49.999 toneladas diarias, lo que unido a la aparición de nuevas bocas y de otra colada, el repunte del tremor y de la sismicidad hace pensar a los científicos que queda erupción para rato.

Imagenes de la nueva boca efusiva abierta esta mañana desde la pista Cabeza de Vaca a las 17.15 hora canaria / Images of the new effusive vent opened this morning from the Cabeza de Vaca track at 5.15 pm Canarian time pic.twitter.com/WU00TyvJEs