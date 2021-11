Los expertos animan a aplicar el pasaporte covid cuanto antes para evitar restricciones más severas

Científicos y sanitarios argumentan que la extensión de este documento podría ser clave para minimizar este nuevo auge de contagios

Mientras la pandemia de covid-19 vuelve a coger fuerza en varios puntos de Europa, en España se reabre el debate sobre una de las medidas de prevención más consensuada entre los expertos y más debatida en los tribunales: el pasaporte covid (también conocido como ‘green pass’). Hoy por hoy, la exigencia (o no) de este certificado depende de las comunidades autónomas. Por eso mismo, ante el repunte de contagios de los últimos días, son varias las regiones que han planteado extender su uso.

En Catalunya, por ejemplo, todo apunta a que la Generalitat se pronunciará este mismo martes sobre si el pasaporte covid (ya obligatorio para acceder a discotecas y otros locales de ocio nocturno) también se solicitará para acceder en lugares como bares, restaurantes, cines y teatros. A la reunión del Procicat de esta semana acudirán representantes de la Conselleria de Cultura para evaluar el impacto de la medida en recintos culturales.

Según explican varios expertos interpelados por este diario, la extensión de este documento podría ser clave para minimizar este nuevo auge de contagios. Aunque el éxito de esta medida, argumentan, depende de cuándo y cómo se aplique. "Los pasaportes covid no son garantía de riesgo cero, porque el riesgo cero no existe, pero su uso puede reducir de manera significativa el riesgo de contagio en espacios donde confluye mucha gente, generalmente sin mascarilla, en entornos cerrados", explica el epidemiólogo Antoni Trilla, del Hospital Clínic.

Visto el repunte de los indicadores de los últimos días, el experto argumenta que la expansión de estos certificados debería aplicarse cuanto antes. "Medidas de prevención como esta deben aplicarse antes de que los contagios se disparen, porque si no es muy complicado contener la expansión del virus. ¿La alternativa? Si el virus sigue al alza llegará el momento que tendremos que volver a limitaciones de aforo y horario", puntualiza el experto.

El uso de estos pasaportes sanitarios (que cubren tanto a vacunados con dosis completa como a personas que han pasado la enfermedad o que han dado negativo a una prueba diagnóstica) se postula ahora como una herramienta más para intentar controlar la expansión de la pandemia. "Los certificados covid podrían tener un efecto tanto individual como colectivo para frenar los contagios, sobre todo porque pueden incentivar la vacunación contra el coronavirus", explica el investigador Daniel López Codina, del Grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos (Biocomsc), quien certifica que, al menos en Cataluña, ya estamos en el arranque de la "sexta ola" de la pandemia de covid-19.

"Los pasaportes covid son un primer paso, pero si los contagios se desbocan es posible que se acaben aplicando medidas más severas para frenar el virus", comenta.

Preocupación por diciembre

"Ahora mismo vemos que los números ya están al alza, pero lo que más preocupa es qué pasará en diciembre con el Puente de la Constitución y las fiestas de Navidad. Estos momentos se convierten en escenarios ideales para la transmisión porque aumenta la interacción social y los encuentros en espacios cerrados", argumenta Pere Domingo, coordinador covid de l'Hospital Sant Pau.

En este contexto, el experto argumenta que la expansión del certificado covid es una medida "necesaria" y "coherente" para intentar limitar los contagios que, además, suma el consenso de científicos y sanitarios. Aun así, según recuerdan al unísono todos los expertos interpelados sobre esta cuestión, sea cual sea el futuro de los pasaportes sanitarios, para frenar la expansión de virus urge "no bajar la guardia" con ninguna de las otras medidas de prevención.

En estos momentos hay al menos tres razones para seguir alerta por la pandemia, argumenta López Codina. Primero, por la expansión de la variante delta (más contagiosa que las anteriores y responsable de brotes más grandes). Segundo, porque la llegada del frío desplazará los encuentros sociales a espacios interiores (lo que aumentará el riesgo de contagio). Y tercero, porque el cansancio generalizado con la pandemia dificulta seguir acatando las restricciones. "Entiendo que todos estamos cansados de tanta pandemia pero, aun así, hay que recordar que el comportamiento ciudadano puede hacer que la pandemia vaya en una dirección u otra", recuerda el científico.

La responsabilidad individual y colectiva también será un elemento clave para el funcionamiento de los pasaportes covid, esgrime Trilla. "No bastará con exigir estos certificados en la entrada de un restaurante o una discoteca si después no hay nadie que compruebe que el documento es válido y la gente se 'cuela' enseñando cualquier código en el móvil. Si se extiende el uso de estos documentos hay que tener ciertas garantías, de lo contrario no servirá de nada", comenta el epidemiólogo.

