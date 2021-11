La lava del volcán de La Palma sigue su avance y ocupa ocho hectáreas más

La lava procedente del volcán de La Palma ha ocupado ocho nuevas hectáreas en las últimas 24 horas, hasta una superficie total de 1.058,22 hectáreas, un avance centrado en la colada cuatro, que se ha unido a la colada siete, entre las montañas de Todoque y La Laguna.

En todo caso, la sismicidad se mantiene estable, las emisiones de gases continúan en tendencia descendente la deformación del suelo de seis centímetros en vertical detectada en días pasados ha revertido y la calidad del aire es buena o razonablemente buena, según han informado los portavoces de los comités científico y técnico del Plan de emergencias volcánicas de Canarias (Pevolca), Carmen López y Miguel Ángel Morcuende.

Morcuende ha alertado contra la normalización con que la población de La Palma está asumiendo "algo que no es tan corriente" como la presencia de un volcán en una zona habitada y ha insistido en que los ciudadanos deben mantener "la guardia alta" por su propia seguridad.

Los mayores problemas ocasionados por el volcán este domingo se producen en las conexiones aéreas con la isla, interrumpidas desde la mañana del sábado por la caída de cenizas sobre el aeropuerto, en la vertiente este de la isla, lo que mantiene inoperativa las pistas.

El predominio de los vientos del sur y del oeste es probable que se mantenga al menos en las próximas 24 a 48 horas, lo cual es desfavorable para la actividad aeronáutica, subrayó la portavoz científica del Pevolca, Carmen López.

Junto los vientos de poniente, a partir de la tarde o noche del domingo se esperan precipitaciones débiles a moderadas que podrían ser puntualmente fuertes y en forma de tormentas el lunes.

Más imágenes en detalle del avance de la colada desde la montaña de La Laguna a las 18.15 hora canaria / More detailed images of the advance of the lava flow from the mountain of La Laguna at 6.15 pm Canarian time pic.twitter.com/g9qaUrAPoG