Rubén Blades es nombrado Persona del Año por la Academia Latina de Grabación

Rubén Blades llegó emocionado a la gala en la que la Academia Latina de la Grabación lo nombró Persona del Año, un título que reconoce "su compromiso continuo en la lucha por la justicia social" con una trayectoria que se extiende por la música, el cine y la política.

"Cuando empecé en esto nadie sabía cuánto iba a durar. Yo recuerdo que hice una declaración en la que decía que creía que iba a cantar hasta los 40 años. El primer sorprendido soy yo", contó el panameño a Efe minutos antes de que arrancara su gran noche en Las Vegas (EEUU), donde un día más tarde se entregarán los Latin Grammy.

A sus 73 años, Blades se une a una lista de artistas con el título de Persona del Año que incluye a Juanes, Maná, Alejandro Sanz, Marc Anthony, Shakira, Joan Manuel Serrat y Gloria Estefan, entre otros

"Hay mucha gente mejor que yo y que merece esta oportunidad -aseguró-. Pero lo agradezco mucho".

Nacido el 16 de julio de 1948 en Panamá, Blades, además de figura emblemática en la revolución de la salsa de los años 70 en Nueva York, ha colaborado con artistas de rock, jazz, pop, hip-hop y reggaetón, entre otros géneros musicales.

Durante su carrera ha sido ganador de ocho premios Latin Grammy, así como de nueve Grammy.

Entre su discografía, destacan trabajos como "Buscando América" (1984), un disco emblemático por su contenido social y político, y "Siembra" (1978), que marcó un punto de inflexión en la expansión internacional de la salsa.

"Yo pensé que la decisión de escribir canciones populares con contenido urbano no era descabellada, la gente pensaba que la gente solo quería bailar", recordó Blades.

En su paseo por la alfombra roja, el artista recordó la descripción que hizo Gabriel García Márquez de su trabajo: "Gabo es el que mejor me describió, me dijo 'tu eres un cronista, un cantautor de historias, que no un contador'".

La Academia Latina, que desde el 2000 selecciona como Persona del Año a músicos de herencia iberoamericana no sólo por sus logros artísticos, sino también por sus esfuerzos humanitarios, destacó que Blades ha apoyando programas alrededor del mundo que generan consciencia sobre la opresión política, el hambre y la pobreza.

La gala, el evento previo a la entrega de los Latin Grammy, contó con las actuaciones de músicos como Carlos Vives, Marc Anthony, Andrés Calamaro, Rozalén, Diego Torres y Christina Aguilera, entre otros.

