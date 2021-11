Greta Thunberg califica como "bla, bla, bla" el acuerdo de la COP26

“Bla, bla, bla”. Así es como la joven activista medioambiental Greta Thunberg ha descrito el acuerdo sellado este sábado en la Cumbre del Clima (COP26) de Glasgow tras días de intensos debates y negociaciones. En ese pacto, hasta 197 países se comprometen a diseñar medidas más ambiciosas para paliar el cambio climático pero también rebajan la reducción de los combustibles fósiles.

Ante la situación de emergencia global, las oenegés medioambientales han criticado duramente el texto. Aunque “se ha enviado la señal de que la era del carbón está terminando”, la directora ejecutiva de Greenpeace Internacional, Jennifer Morgan, ha lamentado que el acuerdo es "sumiso y débil" y que "el objetivo de 1,5 grados apenas está vivo".

The #COP26 is over. Here’s a brief summary: Blah, blah, blah.



But the real work continues outside these halls. And we will never give up, ever. https://t.co/EOne9OogiR