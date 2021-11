Cristal de olivino, la piedra semipreciosa que expulsa el volcán de La Palma

La erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma cumplió este domingo 50 días y hasta la fecha no parece dar señales de agotamiento. Los expertos señalan que no hay datos que indiquen su pronta finalización y ya ha afectado a más de 900 hectáreas de la isla y ha destruido más de 2.700 edificaciones, según los últimos datos recopilados por 'Copernicus'. Desde que comenzase su erupción el pasado 19 de setiembre, cerca de 7.000 vecinos y vecinas de zonas próximas al volcán han tenido que ser evacuadas.

En los últimos días, los expertos del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) mostraban la aparición por primera vez de depósitos de azufre elemental, que implicaría un cambio en la dinámica de la erupción, aunque no implicaría un final.

"A veces los volcanes pequeños producen gigantes, como este cristal de olivino de las lavas más recientes", señalaba Involcan en su cuenta oficial de Twitter.

Pero, ¿qué es exactamente el cristal de olivino?, ¿Cuáles son sus características? Se trata de una piedra semipreciosa de color verde claro con origen volcánico. Por eso ha sido común encontrar este mineral tras la erupción.

En el mundo de la metalurgia se usa como acondicionador de escorias, refractario y adena de fundición. Además se usa como fertilizante, ya que aporta magnesio y hierro como nutrientes al suelo. Se usa también en las tejas, ya que el color claro del polvo también permite que se use como relleno en pinturas especiales, asfalto, masillas y formulaciones de tejas. Y también en la joyería, como arena refractaria e indicador geológico.

A veces los volcanes pequeños producen gigantes, como este cristal de olivino de las lavas más recientes / Sometimes small volcanos produce giants, like this olivine crystal from the most recent lava #cristalografia #crystallography pic.twitter.com/ZH1GIUAg1Y