Un sindicato denuncia a Starbucks por intimidación para que sus trabajadores no se asocien

Un sindicato estadounidense presentó este jueves una denuncia contra la famosa cadena de cafeterías Starbucks por su "campaña de amenazas, intimidación y vigilancia" a los trabajadores de tres de sus locales en Buffalo (norte del estado de Nueva York) por su intento de formar una organización de empleados.

La denuncia, de la que Efe obtuvo una copia, ha sido presentada hoy por Workers United, afiliado al SEIU, el mayor sindicato del sector servicios de Nueva York, en un juzgado de Buffalo, y precisa que esta campaña de la compañía en su contra se desarrolla desde agosto de 2021 como "respuesta a los esfuerzos de los compañeros de Buffalo de organizar un sindicato".

La cadena ha respondido públicamente que no es favorable a la creación de un sindicato.

"Trabajamos juntos y colaboramos, así es como resolvemos los problemas, así es como evolucionamos, así es como servimos a nuestros clientes, como socios. Por eso estamos en desacuerdo (con la idea de un sindicato), pero estamos buscando opciones y vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, servir a nuestros socios", aseguraba el 29 de octubre el director ejecutivo de Starbucks, Kevin Johnson, al canal económico CNBC.

Los 128 trabajadores de los tres establecimientos de Buffalo que se quieren organizar comenzarán una votación por correo la próxima semana que concluirá el 8 de diciembre para decidir si finalmente se sindicalizan o no.

Su lucha comenzó el pasado mes de agosto, cuando los empleados solicitaron sindicarse a la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés), organismo que autoriza la formación de organismos gremiales.

Starbucks intentó frustrar entonces la iniciativa de los empleados tratando de convencer a la Junta de que la votación no debía restringirse a las tres cafeterías que habían lanzado la propuesta, sino que tenía que ampliarse a las veinte cafeterías que incluye esa región del norte del estado de Nueva York.

Sin embargo, la NLRB se pronunció el pasado 29 de octubre en favor de los trabajadores garantizando su derecho a crear un sindicato en los tres locales que lo solicitaron.

Su reclamación ha sido apadrinada abiertamente por la congresista demócrata Alexandria Ocasio Cortez, conocida por sus posturas progresistas en el seno de su partido, lo que les ha proporcionado un poderoso altavoz.

Ocasio Cortez viajó hasta Buffalo para reunirse con los empleados de los tres cafés díscolos.

"La lucha contra los sindicatos es un negocio sofisticado y lucrativo. Se especializa en la psicología de hacerte dudar de ti mismo y de tus compañeros. ¡No se dejen engañar!", escribía el martes en su cuenta de Twitter la combativa congresista.

Union busting is a sophisticated & lucrative business. It specializes in the psychology of getting you to doubt yourself and your peers. Don’t fall for it!



Listen to these Starbucks workers explain their experiences since starting to unionize, including pressure from the top. ⬇️ https://t.co/A3S5T3BdUe