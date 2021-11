El volcán de La Palma provoca 57 terremotos y una deformación en el cono

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado en la estación más cercana a los centros eruptivos del volcán de La Palma una leve deformación vertical en el terreno.

Carmen López, directora del Observatorio Geofísico del IGN, señala que en ningún modo es comparable a la deformación súbita de 10 centímetros detectada hace diez días, y que los científicos interpretaron entonces como un posible indicio de un aumento del canal de lava o la apertura o cierre de algún punto de emisión.

López habla de una fluctuación que refleja la propia de la dinámica eruptiva e indica que quizá pueda ser corregida en una próxima medición.

Al igual que con el resto de parámetros, la también portavoz del comité científico del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias (Pevolca) pide analizar tendencias, más que quedarse con las variaciones diarias, salvo que sean especialmente significativas, y la de hoy no es el caso, según su criterio.

"Un día sube y otro, baja", sintetiza Carmen López.

En las estaciones más alejadas del centro eruptivo se mantiene una ligera deflación del terreno, posiblemente relacionada con la sismicidad profunda, indica el IGN en un comunicado.

En el mismo, detalla que la amplitud de la señal de tremor volcánico tiene niveles medios bajos, pero con pulsos de intensificación.

El IGN contabiliza 54 terremotos localizados en las últimas 24 horas, de los cuales siete han sido sentidos por la población, uno de los cuales con intensidad máxima IV.

