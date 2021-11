El volcán de La Palma continúa con elevada emisión de lava y cenizas

El volcán que el pasado 19 de septiembre entró en erupción en La Palma mantiene una fuerte emisión de cenizas y de lava, lo que en el primer caso afecta a la calidad del aire en el valle de Aridane y en el segundo a una de las dos carreteras de acceso a Puerto Naos, en el mismo municipio.

En rueda de prensa posterior a la reunión del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), la responsable de la red de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Carmen López, ha explicado que la fuerte emisión de cenizas cubre el oeste y el noroeste de la isla.

En cuanto a la emisión de lava ha comentado que se mantiene elevada la tasa, de forma que hay una nueva colada, la que se dirige hacia el oeste tras flanquear la montaña de Cogote, y se aproxima a la carretera LP211, que es una de las dos por las que ahora se entra y sale de Puerto Naos.

La ceniza va hacia el noroeste pero mañana podría alcanzar al resto de las islas occidentales (La Gomera, Tenerife y El Hierro), y afectar a la operatividad de los aeropuertos de La Palma y La Gomera.

Carmen López ha manifestado que la emisión de dióxido de azufre (SO2) sigue en descenso por séptimo día consecutivo, y el domingo se registraron 4.990 toneladas, mientras que sube la de dióxido de carbono (CO2), que ha sido de 1.500 toneladas.

En cuanto a la calidad del aire ha declarado que se mantiene buena y razonablemente buena en casi toda la isla, si bien anoche empeoró en los municipios de Fuencaliente y Puntagorda, donde llegó a ser "extremadamente desfavorable".

Vídeo de la erupción y la dispersión de cenizas desde el Mirador Astronómico del Llano del Jable a las 14.30 (hora canaria) / Video of the eruption and the ash dispersion from the Llano del Jable Astronomical Viewpoint at 2.30 pm (Canarian time) #LaPalma pic.twitter.com/JIhwoAmnh0