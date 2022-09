El protagonista de 'Aquí no hay quien viva' que ahora es camarero en un bar de Toledo

Este joven actor dejó la interpretación tras aparecer también en 'La que se avecina'

Aquí no hay quien viva posiblemente sea la comedia española más exitosa de todos los tiempos, con datos de audiencia que otras miraban con envidia desde un escalón más abajo. Además, dos décadas después, Neox sigue emitiéndola con regularidad y atrapando a cientos de miles de espectadores cada día; cifra similar a la que consigue en Netflix, donde no es extraño verla en lo más alto del Top 10. Ahora bien, a pesar de este triunfo, no todos sus actores corrieron la misma suerte.

Hay un caso muy sonado del que quizás ya habéis escuchado hablar, pero que sigue sorprendiendo a propios y extraños. Me refiero al de Eduardo García, el actor que daba vida al hijo más pequeño de la familia Cuesta. En efecto, el personaje Josemi cosechó grandes éxitos, sobre todo gracias a su mítica frase: "bueno, pero tranquilita, eh". Pero el tiempo no trató bien al joven intérprete, y el intérprete sucumbió a una actitud un tanto polémica. Os lo cuento, a continuación.

Aunque como ocurriera con otros personajes de Aquí no hay quien viva, tanto Josemi como su alter ego, Eduardo García, gozaron de gran popularidad. Pero tras 90 episodios y 5 temporadas, la comedia llegaba a su final y su vida cambió para siempre. A pesar de que el joven también formó parte del reparto de La que se avecina, no fue una experiencia tan gratificante, de ahí que tras dar vida a Francisco Javier durante algún tiempo, el actor decidiera abandonar la serie.

El actor, como ya se vio en La que se avecina , se encontraban en medio de una transformación: como ocurriera con el personaje de Francisco Javier , la adolescencia hizo mella.

Hablo de un cambio físico (mucho más delgado e irreconocible) y de personalidad : en lugar de seguir actuando frente a una cámara, optó por trabajar en el mundo de la música rapeando.

Polémico es el videoclip que publicó hace unos cuantos años en el que se le veía consumiendo sustancias ilegales. YouTube lo acabó borrando.

Pero la vida le volvió a cambiar, y ahora, ya hecho todo un adulto, Eduardo García es camarero en un bar de Toledo, ciudad en la que reside en estos momentos. De vez en cuando participa en algunos podcast o programas de YouTube, pero no suele hablar sobre su parcela más privada.

