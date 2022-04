Diez series y películas para ver en Netflix esta Semana Santa

Desde estrenos como la quinta temporada de 'Élite' hasta clásicos del cine como 'La vida de Brian'

Series y películas en Netflix para Semana Santa.

Estrenos recientes, nuevas temporadas que estarán disponibles a partir del 8 de abril, películas que giran alrededor de la religión y clásicos del cine son algunas de las propuestas disponibles en Netflix para ver durante esta Semana Santa.

Los herederos de la tierra

Basada en la novela homónima de Ildefonso Falcones y protagonizada por Yon González, Michelle Jenner, Elena Rivera y Rodolfo Sancho. La serie, que es la continuación de 'La catedral del mar', serie de 2018 que también está disponible en Netflix, se estrena el 15 de abril. En la Barcelona de 1387, el sueño de Hugo Llor, un muchacho de 12 años, es convertirse en un artesano constructor de barcos, aunque su destino es incierto. Hugo es un chico muy solitario y su madre se ve obligada a alejarse de él.

María Magdalena

Película bíblica que cuenta la historia de María, una joven mujer en busca de una nueva forma de vida. Restringida por las jerarquías de la época, María desafía a su familia tradicional al unirse a un nuevo movimiento social dirigido por Jesús de Nazareth, en este film británico de Garth Davis con Rooney Mara, Joaquin Phoenix y Chiwetel Ejiofor.

Élite

La nueva temporada sobre los alumnos del exclusivo colegio Las Encinas llega a Netflix el viernes 8 de abril. La historia de los alumnos arranca esta temporada tras la fatídica fiesta de Phillipe. Un escenario plagado de bombas a punto de estallar al que llegan dos nuevos estudiantes: Isadora, interpretada por Valentina Zenere, la gran heredera del imperio del ocio nocturno, e Iván, el hijo del mejor futbolista del mundo, a quien da vida André Lamoglia.

El príncipe de Egipto

Con el objetivo de salvar a su pequeño de ser asesinado por el faraón, una madre desesperada arroja a su hijo recién nacido río abajo. El niño israelí es encontrado por los reyes de Egipto, quienes le dan al niño el nombre de Moisés y le crían como hermano del heredero al trono. Esta película musical de animación, es la primera de animación tradicional producida por DreamWorks Animation y la segunda en general, tras Antz, estrenada el mismo año.

Anatomía de un escándalo

Basada en la exitosa novela de Sara Vaughan, Anatomía de un escándalo es una serie esclarecedora y llena de suspenso sobre el privilegio y el consentimiento sexual. De David E. Kelley, creador de Big Little Lies y The Undoing, esta serie de seis partes está protagonizada por Sienna Miller, Michelle Dockery, Rupert Friend, Naomi Scott y Josette Simon. Llega a Netflix el 15 de abril.

La vida de Brian

Considerada una de las mejores comedias de la historia del cine, esta icónica película de los Monty Python es una sátira sobre el nacimiento del cristianismo.

Durante la época bíblica, un hombre parece ser el Mesías y se ve puesto como líder de un movimiento religioso. Su vida estará marcada por su castrante madre, sus nuevos amigos del Frente Popular de Judea y su novia feminista.

Los Bridgerton

La segunda temporada de esta conocida serie romántica está disponible desde el 25 de marzo. La historia está basada en El vizconde que me amó, el segundo de libro de la famosa saga de Julia Quinn. A diferencia de la primera temporada en la que Daphne y Simon fueron los absolutos protagonistas de la trama, el argumento de los nuevos capítulos girará alrededor de la vida amorosa del hermano mayor de la familia, el vizconde Anthony Bridgerton, que desea encontrar una esposa en la nueva época de cortejos.

Los dos papas

Esta película de Fernando Meirelles narra la relación entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco, dos de los líderes más poderosos detrás de los muros del Vaticano, que deben abordar sus propios pasados y las demandas del mundo moderno para forjar un nuevo camino para la Iglesia Católica.

Noé

Noé vive con su familia en un mundo asolado por los pecados humanos. El hombre, que solo quiere vivir una vida tranquila con su familia, recibe una misión divina: construir un arca para salvar algunas personas de un diluvio que acabará con toda la humanidad.

Esta superproducción hollywoodiense (tuvo un coste de 125 millones de dólares) sobre la figura bíblica de Noé está protagonizada por Russell Crowe, junto a Jennifer Connelly, Emma Watson y Anthony Hopkins, y dirigida por Darren Aronofsky.

Unorthodox

Esta miniserie, con cuatro capítulos de aproximadamente una hora de duración, puede ser una gran opción para aquellas personas que trabajen en Semana Santa o no quieran invertir mucho tiempo en una serie o película.

La serie se inspiró y se basa libremente en la autobiografía de Deborah Feldman Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, de 2012, que narra la historia de una joven que se liberó de la comunidad religiosa judía ultraortodoxa de la comunidad Satmar, en Nueva York, y comenzó una nueva vida en Berlín.

