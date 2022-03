Ms. Marvel, la primera superheroína de origen musulmán

Kamala es el nuevo personaje con poderes cósmicos que llega este verano a las pantallas de los fans de esta archiconocida factoría de superhéroes. La serie de ficción está ambientada en Nueva Jersey. La protagonista, una niña adolescente de origen pakistaní, se enfrenta a una serie de peligros que pondrán en juego sus poderes y su valía. La serie está basada en los comics de ciencia ficción de Sana Amanat y G. Willow Wilson. El personaje de Kamala está caracterizado por Iman Vellani. La serie, por lo que se ha podido observar en el tráiler lanzado por la productora, promete un tono de humor risueño y una gran dosis de epicidad.

Esta serie, que se estrena en Disney+, es la primera de la productora que utiliza a un personaje femenino de origen no occidental -Pantera Negra, es el otro personaje que no es europeo o estadounidense-. La sorpresa por la apuesta de una serie con un protagonista diferente a los ya establecidos cánones marvelescos ha sorprendido y ha causado furor en las redes sociales colocándola en el número dos de tendencias en España.

Estas han sido las redacciones por parte de los usuarios:

Lo único que espero de la serie de #MsMarvel es que no eliminen por completo los poderes de los cómics de Kamala ni tampoco su origen Inhumano. Ella es de mis personajes favoritos de Marvel y no soy fan de los cambios que le hicieron, pero hasta no ver la serie no voy a quejarme pic.twitter.com/1r64eWChl2