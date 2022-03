El vaticinio de 'Los Simpson' con la guerra de Rusia con Ucrania

No es la primera vez que vemos un acontecimiento de carácter mundial reflejado en un capítulo de ‘Los Simpson’. Ahora, a raíz de los ataques de las tropas rusas contra Ucrania, ha empezado a circular a través de Twitter un episodio de la familia amarilla de hace 24 años donde se hace referencia a este conflicto bélico.

Exactamente, se trata del capítulo 19 de la novena temporada, que se emitió en 1998 y que en pleno 2022 se ha convertido en viral por una escena que recrea el resurgimiento de la Unión Soviética en un periodo, además, en la que ésta ya se había dividido.

En él, Homer dispara accidentalmente al capitán de un submarino en aguas rusas durante un ejercicio militar, lo que lleva a las tropas a resucitar el Muro de Berlín.

Ante la gran expectación en las redes sociales, el productor ejecutivo y guionista de 'Los Simpson', Al Jean, ha tuiteado: “Es muy triste decir que esto no fue difícil de predecir”. “Odio decirlo, pero nací en 1961, así que viví 30 años de mi vida con el espectro de la Unión Soviética. Para mí, esto es tristemente más la norma que una predicción. Pensamos que las cosas iban a salir mal", ha contado además a ‘Hollywood Reporter’.

“La agresión histórica nunca desaparece realmente y hay que estar muy atento. En 1998, cuando se emitió este clip, tal vez fue el cénit de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia”, prosigue. Y remata: "Por supuesto, la gente se ha sentido incitada a comentar 'Los Simpson lo han vuelto a hacer', a pesar de que, debemos señalar, la invasión de Ucrania no marcará el regreso de la Unión Soviética”.

