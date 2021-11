Ane Gabarain, actriz de 'Patria', sin premio en unos Emmy Internacional que se olvidan de las series hispanas

3 Se lee en minutos EFE



Una variada edición de los Emmy Internacional, los galardones con lo que se reconocen los programas de televisión producidos fuera de EEUU, se olvidaron este año de las series hispanas, que estaban nominadas en las principales categorías, entre ellas el mejor drama y la mejor comedia, pues no consiguieron llevarse los premios.

Presentado por la actriz estadounidense de origen nigeriano Yvonne Orji, una de las protagonistas de la popular serie 'Insecure', este año los Emmy Internacional se presentaban especialmente diversos, con 44 nominados en 11 categorías procedentes de 24 países diferentes.

Era la primera vez, por ejemplo, en 49 años de este premio, que Egipto se colaba entre los nominados, gracias al papel de la actriz Menna Shalay en 'Every Week Has a Friday'.

Una producción Israelí, 'Tehran', una serie que gira en torno a una agente de la agencia de inteligencia isrealí Mossad infiltrada en Irán, se hizo con el premio al mejor drama, el más codiciado de la noche.

"No es solo una serie de espionaje, también es sobre entender el humano detrás de tu enemigo", dijo durante su discurso de aceptación la creadora y productora del programa, Dana Eden, que desveló que para ella el programa representa su esperanza en un futuro e que "los iraníes y los israelíes puedan en algún momento trabajar juntos como amigos, no como enemigos".

Mientras, la cuarta temporada del programa francés 'Call My Agent' fue premiada con el galardón a mejor comedia en una ceremonia en la que los Emmy Internacional volvían al formato presencial tras haber tenido que recurrir al mundo virtual el año pasado en una versión descafeinada del evento.

El galardón a mejor actriz fue para la británica Hayley Squires, protagonista de 'Adult Material', mientras que el de mejor actor se quedó también en el Reino Unido al ser concedido a David Tennant, por su papel en 'Des'.

Los países más afortunados fueron el Reino Unido y Francia, que acumularon tres y dos premios respectivamente, mientras que el resto se distribuyeron entre Nueva Zelanda, Tailandia, Noruega, China e Israel.

El peso que van ganando los Emmy Internacional, impulsados por los "taquillazos" en plataformas de entretenimiento como 'La Casa de Papel' (España) o 'El juego del calamar' (Corea del Sur), quedó patente en la calidad de los artistas que acudieron a entregar los galardones.

Entre ellos, el actor británico Brian Cox, el canadiense-estadounidense Joshua Jackson y la actriz y modelo estadounidense Vanessa Williams o el británico de origen nigeriano Chiké Okonkwo.

Varias fueron las nominaciones hispanas que no desembocaron en premio, entre ellos la de mejor actriz para la española Ane Gabarain, por su papel en 'Patria', la serie basada en la exitosa novela de Fernando Aramburu del mismo nombre.

Pese a quedarse sin estatuilla, Gabarain se mostró muy agradecida por la nominación de los Emmy Internacional.

"(Esta nominación) es el reconocimiento a muchísimos años que llevo trabajando. Llevo casi 40 años trabajando en todo, teatro, cine, tele, todo lo que me echen", dijo a Efe Gabarain sobre la alfombra roja minutos antes del inicio del evento.

Mientras, el colombiano Christian Tappán, nominado en la categoría de mejor actor por 'El robo del siglo', contó a Efe lo que hubiera significado para él el Emmy Internacional.

"Sería como el propósito de tantos años de trabajo. Internacionalmente no saben que fui niño actor, que llevo 40 años trabajando en la televisión. Sería algo intermedio muy bonito en mi carrera que representaría un 'bien hecho'", expresó.

También se quedó a las puertas la chilena 'El presidente', nominada a mejor drama, la colombiana 'Promesas de campaña', nominada a mejor comedia, y la española 'Gente hablando', creada por Álvaro Carmona y nominada en la categoría de mejor serie de cortos, un galardón que se acabó llevando la neozelandesa 'Inside'.

En otras categorías, el mejor documental fue para 'Hope Frozen: A Quest to Live Twice', de Tailandia, la mejor telenovela 'The Song of Glory' (China), el mejor programa artístico fue para 'Kubrick By Kubrick' (Francia), el programa de entretenimiento sin guión fue para 'The Masked Singer', del Reino Unido, y la mejor miniserie fue para 'Atlantic Crossing'.

