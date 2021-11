'El juego del calamar' se hace realidad gracias al youtuber MrBeast y una inversión millonaria

'El juego del calamar' ya es una realidad. El éxito surcoreano de Netflix ha servido de inspiración para que el youtuber MrBeast cree unos escenarios idénticos a los que se ven en la serie y así poder llevar a cabo sus propios juegos. Eso sí, sin necesidad de matar a nadie por el camino.

El estadounidense, que cuenta con más de 70 millones de suscriptores en su canal, anunció que iba a crear un concurso idéntico al que vemos en la serie. En él, participarán un 465 jugadores que se disputarán un premio final de 456.000 dólares. Se estima, que el gran despliegue de decorados que está llevando a cabo le haya costado cerca de 2 millones de dólares, teniendo en cuenta todo el lujo de detalles con el que está reproduciendo los escenarios de la serie.

En las primeras imágenes que ha compartido el streamer, se puede ver el patio que acoge la primera prueba, el parque donde tiene lugar la segunda y el laberinto de casas en el que se produce la prueba de las canicas.

The Squid Game sets are coming together! Wish the 456 contestants good luck next week 😈 pic.twitter.com/LdHf3OSsOE