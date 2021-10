Muere el actor James Michael Tyler, Gunther en la serie 'Friends'

El actor estadounidense James Michael Tyler, que dio vida a Gunther en la serie 'Friends', ha fallecido a los 59 años víctima de un cáncer de próstata. La cuenta oficial en Twitter de la telecomedia más famosa de la historia de la televisión ha confirmado el fallecimiento de Tyler, "parte integral" de la serie.

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz