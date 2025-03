La Asociación contra el Cáncer se rebela contra la desigualdad y reclama el mismo acceso a los nuevos fármacos: "Vivan donde vivan y se les atienda donde se les atienda"

La polémica generada por la información desvelada por el diario ABC sobre presiones a oncólogos para no recetar fármacos caros contra el cáncer y ahorrar costes, ha generado una gran inquietud. La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha mostrado su defensa del "principio de equidad en todo el territorio" para que las personas con la enfermedad "tengan las mismas oportunidades". Para ello, la entidad considera indispensable "monitorizar el acceso a la innovación en oncología en España para garantizar la equidad en todo el territorio". Un control que en este momento no existe porque no hay datos, se lamenta la entidad.

"A día de hoy esta monitorización no es posible por la falta de datos. España carece de un modelo integrado de conocimiento sobre cáncer, necesario para impulsar la equidad en el abordaje en todo el territorio y para mejorar el acceso, la homogeneidad y la calidad de la información disponible sobre la enfermedad", señala la AECC.

La Asociación considera que, si la práctica denunciada por los oncólogos "se está llevando a cabo, sería inadmisible, ya que atentaría directamente contra el derecho de los pacientes a recibir el tratamiento adecuado viva donde viva y se le atienda dónde se le atienda".

Ley de Garantías

En este sentido, tal y como recoge la Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, los facultativos tienen el derecho y la libertad para prescribir los tratamientos que considere más adecuados para el paciente dentro del marco de la evidencia científica y la buena práctica clínica, señala la Asociación.

Hay que recordar que, según desvela ABC, los oncólogos basan su denuncia en "decenas de informes de los años 2023 y 2024" y apuntan a la empresa Atrys Health-Bienzobas "de ejercer presiones sobre los médicos para reducir la prescripción de los tratamientos más caros". Se trata de una compañía multinacional dedicada a la medicina de prevención y de precisión. Esta compañía ofrece "a las aseguradoras sanitarias administrar su oncología con técnicas de gestión que rebajen sus costes". Los médicos deben pedir al 'asesor oncológico', Atrys, autorizar el tratamiento que consideran más adecuado.

Decisión del médico

En un comunicado enviado a los medios a última hora de este lunes, Atrys Health, a través de su filial Bienzobas, defiende que "presta esta asesoría siguiendo las guías clínicas internacionales, agencias de evaluación del medicamento nacionales e internacionales, y los informes de posicionamiento terapéutico del Ministerio de Sanidad".

"El médico tiene en todos los casos, libertad de prescripción sobre la recomendación final del tratamiento. Bienzobas en ningún caso limita la libertad de prescripción del facultativo. La decisión final de la prescripción es siempre del facultativo que esté tratando al paciente y no de Bienzobas, con independencia de cuál sea la recomendación emitida. Por tanto, Bienzobas en ningún caso deniega uno u otro tratamiento, la decisión final de prescripción es siempre del facultativo", aseguran.

Falta de transparencia

Sin embargo, este martes, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), ha admitido que percibe "una falta de transparencia en el proceso de autorización de fármacos en la práctica privada de pacientes con compañías aseguradoras sometidos a valoración por asesores oncológicos externos".

Una voluntaria de la AECC informa a dos mujeres. / LAURA POVEDA

La decisión final de la prescripción no depende siempre del facultativo que está tratando al paciente, puntualizan, sino de otros actores "como el asesor oncológico externo y la aseguradora correspondiente quienes, en ocasiones, no autorizan tratamientos incluidos en las guías de las sociedades médicas internacionales ni aprobados por las autoridades sanitarias (europeas y españolas) y aludiendo fundamentalmente a problemas de coste-efectividad. Es por ello que estos hechos han saltado al dominio público".

Mensaje de tranquilidad

Ante esas informaciones, desde la AECC "consideran necesario tranquilizar" a las personas con cáncer, ya que sus derechos están garantizados por ley a través de dos normativas recuerdan: una, la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud , de la que se desprende que los principios de cohesión y calidad del sistema sanitario garantiza que, en situaciones donde un medicamento no esté disponible, el paciente reciba la atención adecuada, ya sea a través de un tratamiento alternativo o mediante la derivación a otro centro que pueda proporcionarlo.

Además, según el artículo 10 de la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986), los pacientes tienen el derecho a ser informados de forma comprensible sobre su diagnóstico, las opciones de tratamiento disponibles, los riesgos, los beneficios y las consecuencias de los tratamientos propuestos. "Esto implica que un paciente tiene derecho a expresar sus preferencias sobre el tratamiento, pero siempre dentro del marco de lo que sea clínicamente adecuado y la última palabra la tendrá el médico", se especifica.

Más datos

Eso sí, la AECC insiste en que es fundamental fiscalizar el acceso a la innovación en oncología en nuestro país para garantizar la equidad. Y, abunda esa monitorización no existe porque no hay datos lo que, añaden, implica que tampoco se pueden controlar los programas de cribado, ni los programas de prevención, ni tan siquiera se sabe con exactitud cuántas personas se diagnostican de cáncer, ya que siempre se utilizan aproximaciones.

Con motivo de la celebración, el 4 de febrero, del Día Mundial Contra el Cáncer, la AECC lanzaba 'Más datos cáncer', un espacio que, precisamente, nace para impulsar la igualdad en el abordaje de esta patología. Se trata de una iniciativa de 24 entidades científicas y asociaciones de pacientes para generar un modelo integrado de conocimiento en cáncer que recoge 69 indicadores, organizados en las seis principales dimensiones del itinerario de la persona con la enfermedad: promoción de la salud y prevención primaria, prevención secundaria, detección precoz, diagnóstico, atención sanitaria, seguimiento y final de vida.

Gran pacto

En la misma línea, este miércoles la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) ha hecho un "llamamiento urgente a replantear las prácticas actuales" en un contexto donde el control del gasto ha prevalecido sobre la equidad y la seguridad clínica. "La oncología moderna está evolucionando hacia la creación de centros integrales del cáncer, donde el tratamiento se aborda de manera multidisciplinar", señala.

"En estos centros, la colaboración entre diferentes especialidades médicas es clave para ofrecer un tratamiento efectivo y personalizado. Sin embargo, la presencia de comisiones que regulan el acceso a tratamientos farmacológicos basándose únicamente en criterios económicos es vista como una práctica que socava el principio de equidad y pone en riesgo la adecuada atención de los pacientes", critican.

"Garantizar un acceso equitativo en todo el territorio, tanto en hospitales públicos como privados, es fundamental para avanzar como sociedad y combatir eficazmente el cáncer", acentúa ASEICA que, junto con la comunidad oncológica en España, urge "a un gran pacto nacional que asegure que todos los pacientes, independientemente de su situación económica o ubicación geográfica, puedan recibir los mismos tratamientos de vanguardia. Este pacto es esencial para evitar que los pacientes se vean obligados a trasladarse del sistema privado al público en busca de tratamientos que deberían estar disponibles para todos".