Así es Atrys, el grupo controlado por el millonario José Elías al que los médicos acusan de no recetar los fármacos caros para el cáncer

La compañía Atrys Health, a través de su filial Bienzobas, el grupo médico al que -como adelantó este lunes el diario ABC- oncólogos de la sanidad privada acusan de ejercer presiones sobre los médicos de las aseguradoras para reducir la prescripción de los fármacos más caros a los pacientes, fundamentalmente de Muface, defiende su gestión. Fundamentalmente, asegura que la decisión final de prescribir o no ese medicamento depende de los facultativos. Pero, ¿cómo es Bienzobas, una compañía de Almería que ahora se sitúa en el ojo del huracán?, ¿cuál es su papel?. ¿Y cómo es Atrys Health, la multinacional española dedicada a la medicina de prevención y de precisión y 'líder en el diagnóstico y tratamiento sanitario de excelencia' cuyo principal accionista es el millonario José Elías?.

La ministra de Sanidad, Mónica García, reaccionaba este lunes a la exclusiva del diario ABC sobre el paso adelante que han dado destacados oncólogos de la sanidad privada que denuncian presiones para no recetar fármacos caros contra el cáncer y ahorrar costes. Medicamentos cuyo uso es "habitual en la sanidad pública". "Que empresas presionen a oncólogos en la privada para no prescribir determinados tratamientos no es sanidad, es negocio", ha señalado la ministra.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) también ha dado a conocer una "declaración institucional" en la que muestra su preocupación por el hecho de que "pacientes con cáncer se vean perjudicados por no recibir el tratamiento más adecuado". La sociedad científica ha señalado que investigará lo sucedido.

Los tratamientos más caros

Según el diario ABC, los oncólogos basan su denuncia en "decenas de informes de los años 2023 y 2024" y apuntan a la empresa Atrys Health-Bienzobas "de ejercer presiones sobre los médicos para reducir la prescripción de los tratamientos más caros". Se trata de una compañía multinacional dedicada a la medicina de prevención y de precisión. Esta compañía ofrece "a las aseguradoras sanitarias administrar su oncología con técnicas de gestión que rebajen sus costes". Cuando Atrys es contratada, explica el diario, "los médicos deben pedir al 'asesor oncológico' que autorice el tratamiento que consideran más adecuado para el paciente".

En un comunicado enviado a los medios a última hora de este lunes, Atrys Health, a través de su filial Bienzobas, asegura que tiene una sólida experiencia de más de 20 años. La compañía, defiende, "presta esta asesoría siguiendo las guías clínicas internacionales, agencias de evaluación del medicamento nacionales e internacionales, y los informes de posicionamiento terapéutico del Ministerio de Sanidad". Y añade: "Los pacientes de los colectivos de Muface, Mugeju e Isfas, con cobertura de compañía aseguradora privada, tienen el mismo acceso a los tratamientos que los pacientes de esos colectivos atendidos en la sanidad pública española, sin excepción alguna".

"Uso racional del medicamento"

Dicho asesoramiento, señalan, se basa "en el principio de la OMS que aboga por el uso racional del medicamento, que los pacientes reciban fármacos apropiados para sus necesidades clínicas, a dosis ajustadas a su situación particular, durante un periodo adecuado de tiempo y al mínimo coste posible para ellos y para la comunidad".

La empresa se remite a la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés) que afirma "que la sostenibilidad es un elemento clave de la atención oncológica, y para ello, ha desarrollado la Escala de Magnitud del Beneficio Clínico". Según ESMO, insiste Atrys, "los oncólogos y otros responsables de la toma de decisiones necesitan contar con el apoyo de los más altos estándares de orientación para mantener los costos de la atención oncológica, a la vez que ofrecen el tratamiento más adecuado a los pacientes, independientemente de su lugar de residencia, origen y capacidad económica".

Guiada por el principio de la atención oncológica sostenible, la ESMO, incide, ha abogado durante años "por la igualdad de acceso a tratamientos de calidad y por la prevención del cáncer". La Escala de Magnitud del Beneficio Clínico de la ESMO permite a médicos, financiadores y legisladores de todo el mundo tomar decisiones informadas sobre los medicamentos contra el cáncer, basándose en su beneficio clínico real, es una herramienta clave para garantizar el acceso a la atención oncológica mediante modelos sostenibles de prevención y tratamiento. Esta escala está incorporada a los criterios de asesoramiento realizados por Bienzobas", precisan.

Asesoría en Oncología

"La labor de orientación y asesoría en Oncología se realiza siempre en función de las casuísticas particulares de cada paciente bajo los parámetros de rigor científico, accesibilidad y equidad, apoyándose siempre en las evidencias médico-científicas", asegura esta compañía en su comunicado. La labor de asesoría "conlleva el análisis de las circunstancias clínicas de cada paciente y, cuando sea necesario, la solicitud adicional de información específica que sustente la idoneidad del tratamiento conforme a las guías clínicas y organismos reguladores".

"Bienzobas en ningún caso deniega uno u otro tratamiento, la decisión final de prescripción es siempre del facultativo", asegura Atrys

Y apuntan: el proceso de asesoramiento no tiene ningún impacto "en los plazos de tratamiento". El médico tiene en todos los casos, libertad de prescripción sobre la recomendación final del tratamiento. Bienzobas en ningún caso limita la libertad de prescripción del facultativo. "La decisión final de la prescripción es siempre del facultativo que esté tratando al paciente y no de Bienzobas, con independencia de cuál sea la recomendación emitida. Por tanto, Bienzobas en ningún caso deniega uno u otro tratamiento, la decisión final de prescripción es siempre del facultativo", aseguran.

José Elías, empresario multimillonario catalán / Ricard Cugat

Pero, ¿cómo comenzó la relación entre Atrys Health y su filial Bienzobas?. La primera, cuyo principal accionista es el empresario multimillonario José Elías, empezó a cotizar en 2022 en el mercado continuo tras seis años en la bolsa de las pymes, el BME Growth. Ese mismo año cerraba un acuerdo para adquirir la empresa Bienzobas por 76,3 millones de euros, según información de El Periódico de Catalunya. Esta firma, con sede en Almería, presta y gestiona servicios de oncología como el tratamiento o el asesoramiento a pacientes, en este último caso a través de aseguradoras y grupos sanitarios.

Un grupo de médicos

Bienzobas fue fundada por un grupo de médicos en la ciudad andaluza hace más de 20 años. "Nació para dar un servicio que no existía. Y hoy se está expandiendo nacional e internacionalmente. En Bienzobas, somos médicos tratando pacientes con la responsabilidad de gestionar el cuidado oncológico de forma sostenible. Más sencillo: Algo es bueno para un paciente cuando también es bueno para todos", señala esta empresa almeriense en su web.

"En Almería tenemos como símbolo una figura humana con los brazos extendidos que proviene del neolítico. Brazos extendidos es una actitud de protección, de abrazar a todos y de amistad", indica su 'quienes somos' de su página web. El doctor Eliseo García, fundador de la empresa, se explica, "pensó en la amistad, antes que nada, para dar nombre a la compañía que acababa de fundar: Bienzobas, el nombre de su mejor amigo oncólogo que acababa de fallecer se recrea en su historia".

"Una idea sencilla que ha ido creciendo en los últimos 20 años, a la vez que se ha ido afianzando la certeza de que los sistemas sanitarios deben cambiar para ser sostenibles. Esa realidad la han confirmado los estudiosos de la sanidad en el mundo. Y la llaman Value Based Healthcare (Atención médica basada en el valor)", se añade a modo de descripción.

"Intenta evitar la prescripción"

En el comunicado emitido tras conocerse las prácticas que denuncian los oncólogos, Atrys indica que su filial Bienzobas "en sus informes de recomendación, basados en parámetros estrictamente profesionales y medibles" asesora sobre si el tratamiento está indicado o no para el paciente. "Bienzobas no obtiene beneficio adicional en función del tipo de recomendación que emita, por tanto, no está sujeto a ningún tipo de condicionamiento", se reseña.

El caso destapado por ABC ha generado un enorme revuelo. Este mismo lunes, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, señalaba que este tipo de prácticas son "un fenómeno que intenta evitar la prescripción de medicamentos oncológicos de alto coste. Para que esos pacientes sean derivados al lugar en el que esos medicamentos sí que se están dando, que es la sanidad pública".

Padilla ha reivindicado la sanidad pública "como aquel lugar en el que se incorporan las innovaciones de alto valor". Además, considera que es una llamada hacia los pacientes "para saber que el lugar en el que van a tener la asistencia que verdaderamente necesitan es el ámbito de la sanidad pública".

"En el momento en el que colisionan la salud, los intereses de las empresas privadas con ánimo de lucro y la existencia de tratamientos de alto valor en ámbitos como el cáncer, estas prácticas van a seguir produciéndose especialmente cuando lo que ocurre es que hay una sanidad pública que acaba siendo siempre la red de seguridad", ha finalizado.

Afectados de Muface

Los casos en los que se basa la denuncia de ABC son de pacientes de las compañías DKV, Sanitas, Adeslas y Cigna. Sanitas ha especificado al diario que "en su caso, la última palabra sobre el tratamiento la tienen sus responsables asistenciales y no Atrys", mientras Cigna asegura que "la contratación fue puntual y no se renovó".

Los tratamientos son comunes en la sanidad pública. Según explica el diario, en el caso de los seguros médicos privados, los oncólogos aseguran que los asesores de Atrys Health-Bienzobas aconsejan a los especialistas usar otros fármacos menos costosos y ponen problemas para el uso de las más innovadoras y de mayor coste. Los hechos denunciados perjudican especialmente a un millón de funcionarios y sus familias que eligen cada año recibir a través de Muface la asistencia a través de los seguros médicos.

Concentración de CSIF en Madrid / N.S.

"Pedimos al Gobierno que investigue y actúe de manera inmediata para aclarar esta situación y, en su caso, depurar responsabilidades. Llevaremos esta cuestión al próximo Consejo General de Muface. Queremos saber si hay diferencias entre los tratamientos oncológicos que se aplican en las mutuas de funcionarios y los de la sanidad de las comunidades autónomas. En CSIF estamos recibiendo mensajes de mutualistas alarmados por esta información", ha señalado el sindicatode funcionarios en sus redes sociales.

"La presión ejercida durante los últimos meses por nuestra organización ha hecho posible la renovación del concierto sanitario de Muface durante los próximos tres años, de forma que los cerca de 1,5 millones de mutualistas y beneficiaros continuarán recibiendo asistencia sanitaria hasta que concluya el nuevo concierto a finales de 2027", indica este martes CSIF.

"En todo caso, el modelo sale tocado tras la salida de la aseguradora DKV. Solo siguen Adeslas y Asisa y hay cuestiones que nos preocupan como las quejas recibidas por la reducción de los cuadros médicos o las denuncias conocidas sobre supuestas presiones a oncólogos para ahorrar en tratamientos en las compañías privadas. Exigimos que se investiguen estas denuncias y, llegado el caso, se tomen las decisiones pertinentes para que no se vea afectada la asistencia sanitaria", concluye CSIF