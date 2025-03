Celia Domínguez, cuatro años conviviendo con un tumor raro: "Es muy importante que los investigadores nos pongan cara"

"Soy Celia Domínguez, tengo 44 años, soy de Xàtiva, Valencia, y desde finales de 2021 padezco un tipo de cáncer raro que se llama carcinoma suprarrenal, un tumor que solo se da en una persona entre un millón". Celia se presenta con soltura. Viaja en tren mientras se sucede la conversación que, en ocasiones, se interrumpe. No lo suficiente para advertir la determinación que tiene la voz de esta mujer que, "desde el minuto", optó por tomar las riendas de su "proceso". Tanto que, al ser el suyo un cáncer raro y muy agresivo, se ha convertido en una suerte de detective de su propia enfermedad. Este martes ha acudido al II Encuentro Investigadores contra el Cáncer, organizado por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), que ha reunido a más de 300 profesionales en Madrid. "Es muy importante que los investigadores nos pongan rostro", asegura.

Domínguez forma parte de una iniciativa pionera de la AECC: incluir la voz del paciente en los procesos de adjudicación de ayudas a través del programa 'Patient Advocacy', que nació en 2020 y cuenta ya con más de 30 participantes de 10 provincias españolas. "Estoy colaborando desde el verano pasado. Mi psicooncóloga de la AECC, de la sede de Valencia, vio que mi perfil podía encajar en lo que buscaban", señala.

Una mujer proactiva

"Desde el minuto uno que empecé con la enfermedad me he convertido en una persona muy investigadora. Cogí las riendas de mi proceso, he sido siempre proactiva tanto en la búsqueda de información de nuevos tratamientos, como en la parte asociativa", explica Celia. Tiene toda lógica. Su cáncer es absolutamente único. "Era un tumor muy grande, de 17 centímetros, y muy agresivo por lo que tuvieron que extirparme el 60% del hígado", señala sobre una primera intervención en el Hospital La Fe de Valencia.

"Fue una operación muy agresiva, a cirugía abierta, pero bueno, me recuperé bien. Lo que pasa es que al ser tan agresivo, y además es raro, existe poco tratamiento. Solamente había uno que es un medicamento huérfano, que son unas pastillas de quimio que empecé a tomar, pero no me hizo mucho efecto y a los dos meses se generó una metástasis en diferentes órganos del cuerpo", explica Celia con calma.

Celia Domínguez, en el encuentro de investigadores / AECC

Tan minoritario era su cáncer que, una vez que comenzó a tener más detalles, Celia supo que no existía ninguna asociación de pacientes en torno a su enfermedad. Contactó con varios médicos -como investigadores del Hospital Vall d'Hebrón (Barcelona)- y, en 2022, se fue a un simposium, contó su caso "y aceptaron acogernos". Desde entonces, hace dos años y pico, Celia se ocupa de reclutar a pacientes. Fundamental, dice. "Si los investigadores sacan un ensayo de mi enfermedad, al final nos necesitan, para que los laboratorios también financien los fármacos con un determinado cupo de personas. Además, también es importante que esos investigadores nos pongan cara", añade.

En el fondo, lo que pretende es "dar la máxima visibilidad" a su enfermedad. En esa iniciativa de la AECC, a través del programa 'Patient Advocacy', su primera función fue la evaluación de proyectos presentados a las becas que da la entidad. "Me otorgaron 5 proyectos. Seleccionaron los tratamientos más relacionados con lo mío: de inmunoterapia, de radioterapia, del tema hepático... Al final lo que queremos los pacientes es conseguir tratamientos más eficaces y que tengan menos efectos secundarios. Es muy importante que se saquen nuevos fármacos con los que podamos tener calidad de vida", señala.

Un desafío

En España, cada dos minutos se diagnostica un caso de cáncer. Frente a este desafío, el problema sociosanitario más importante del mundo, la Fundación Científica de la AECC ha reunido a más de 300 investigadores en el II Encuentro que este martes se ha celebrado en la Real Fábrica de Tapices de Madrid.

La entidad no solo financia proyectos de investigación, también acompaña a la comunidad científica a lo largo de toda su carrera, garantizando la continuidad de sus estudios para que la falta de recursos no frene el progreso. Actualmente, tiene la mayor red de investigadores en cáncer con más de 2.300 distribuidos en 146 centros de investigación en 38 provincias españolas, con una inversión de más de 140 millones de euros.

366 avances científicos

Gracias a este apoyo, en 2024 se han logrado 366 avances científicos, lo que supone un avance al día, desgrana la AECC. Es básico que los científicos españoles cuenten con el mismo apoyo y las mismas oportunidades que en otros países, subraya a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Patricia Nieto, responsable de proyectos de investigación en la Fundación Científica de la AECC. Las ayudas, además de contribuir a la estabilización de la carrera profesional, representan (para muchos jóvenes) su primera toma de contacto con el mundo laboral y un excelente programa de captación de talento.

España, dice Nieto, es referente a nivel internacional si se habla de investigación en cáncer. "Nos deja en buena posición en cuanto a la calidad de recursos humanos que tenemos. Ahora lo que hace falta es darles los medios que necesitan para desarrollar todas estas ideas que tienen, para que lleguen a los pacientes y se traduzcan en resultados que consigan mejorar la supervivencia y la calidad de vida". Apunta a cumplir el gran reto de la entidad: alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030.

"Sabemos que la investigación en cáncer es algo que se lleva a nivel internacional y que todo permea a todos los sitios, pero necesitamos que las condiciones sean las óptimas y asegurar que los recursos llegan a todos los rincones que son necesarios", señala Nieto.

Y añade. Hace falta evitar la fuga de talento. "Necesitamos que la carrera investigadora sea una profesión atractiva para que la gente se quiera dedicar profesionalmente a esto, porque requiere de mucha vocación pero, más allá de la vocación, hace falta tener unas condiciones óptimas que te aseguren tu desarrollo personal o poder comprarte una casa. Ahora mismo, la masa crítica e investigadora en nuestro país está muy envejecida y necesitamos asegurar ese relevo generacional para que cuando esas personas que ahora son referentes internacionales se jubilen, sean reemplazadas o que haya gente también muy formada que les supla", abunda.

En todas las fases

Patricia Nieto recuerda que la AECC financia proyectos de investigación "en todos los tipos de cáncer y en todas sus fases", asegurando que estos proyectos son de máxima calidad para asegurar la obtención de resultados que sean aplicados a los pacientes. Porque, finaliza, son ellos, como Celia, el foco de todo.

"El investigador muchas veces no tiene esa visión cercana de un paciente que está sufriendo la enfermedad que investiga. Es muy importante incorporar la experiencia para hacerles llegar esas necesidades que ellos igual no están viendo. A veces nos centramos mucho en lo molecular y en lo que pasa a nivel celular, pero la persona es mucho más que eso y necesitamos abordarlo e incluirlo en los proyectos de investigación".