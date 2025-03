Los médicos de Muface crean una plataforma para defenderse de los "inaceptables" honorarios que cobran de las aseguradoras

El fin del plazo dado por Muface a las aseguradoras se acerca. El 4 de marzo es la fecha límite para presentar sus ofertas. Momento crítico en el que los médicos que trabajan en la mutualidad dan un paso adelante y anuncian la creación de la 'Plataforma para la defensa de los derechos de los médico/as de Muface'. Su objetivo, informa la Asociación Unión Médica Profesional, (UNIPROMEL), que preside el doctor Ignacio Guerrero, es denunciar que llevan años "manteniendo unos baremos inaceptables a pesar de la subida de la prima obtenida por las aseguradoras, que debe ser trasladada también a los honorarios profesionales".

Con Muface a punto de despejar su futuro en una semana crucial, UNIPROMEL ha dado a conocer su decisión de dirigirse a las aseguradoras adjudicatarias en solicitud de "una reunión urgente" para analizar conjuntamente los efectos y consecuencias del nuevo concierto para el trienio 2025, 2026 y 2027.

La asociación, que representa a buena parte de los médicos autónomos que trabajan en España, señala que urge a ese encuentro para exponer una serie de circunstancias. La primera que la obligación de vinculación por un periodo de 3 años a la que compromete el pliego del concierto "no puede ser asumida por los facultativos, ya que los contratos de adhesión vigentes establecen, con carácter general, el periodo de 1 año de vigencia".

Además, consideran que aceptar el pliego del concurso "supone implícitamente trasladar a los facultativos la obligación de garantizar el cumplimiento de los tiempos máximos de espera a los que obliga dicho pliego, lo cual no es asumible por los facultativos, no solo porque no se ha procedido a informar a los médicos sobre los condicionantes y exigencias vinculadas a dicha obligación, sino porque, además, no existe obligación contractual de los médicos de asumir como propio un compromiso que adquirieren con Muface las aseguradoras adjudicatarias".

Actos médicos

Desde UNIPROMEL añaden que la clasificación terminológica y codificación de actos y técnicas médicas, Nomenclátor , de algunas especialidades incorpora nuevos actos médicos que no se encuentran incluidos en los contratos las aseguradoras "han suscrito con los médicos y, por tanto, estos no podrán llevarse a cabo al amparo de los mismos".

Enfatizan, asimismo, que no "resulta admisible mantener la congelación de baremos impuesta con carácter general, con la evidente pérdida del valor real que supone, en esta nueva etapa en la que las aseguradoras adjudicatarias han obtenido un sustancial incremento de la prima, sin que la intensidad de actividad que se exige a los médicos se vea disminuida".

Proceso de diálogo

Por eso, piden que se inicie un proceso de diálogo para evaluar las relaciones contractuales y adaptarlas a las nuevas circunstancias. Adicionalmente, solicitarán a Muface la información económica trimestral que obligatoriamente deben remitirle las aseguradoras en cumplimiento del pliego del concurso, "para conocer en cada momento la estructura del coste de los servicios a fin de ponderar si existe o no un adecuado equilibrio en la relación económica con los médicos".

Empleados públicos se concentran en Sevilla por Muface / FEDECA

Tras su exposición de motivos, los médicos autónomos avanzan la creación de una plataforma para defender sus derechos ya que entienden que la adjudicación del concierto de Muface, como el de ISFAS y MUGEJU, se produce "sin contar" con los facultativos "imponiéndoles indirectamente una serie de obligaciones contractuales que tienen que ser objeto de negociación, propiciando un modelo que puede afectar a la calidad asistencial y manteniendo unos baremos inaceptables a pesar de la subida de la prima obtenida por las aseguradoras, que debe ser trasladada también a los honorarios profesionales".

En definitiva, critican una vez más, "precarizando aún más la situación de los médico/as y, consiguientemente, la de los pacientes". UNIPROMEL considera "imprescindible la unión de colectivo médico afectado por la adjudicación del concurso". Concluyen que próximamente informarán sobre el procedimiento para la inscripción en la Plataforma. "La inscripción no comprometerá a nada y permitirá recibir información sobre la marcha del proceso reivindicativo, sobre el contenido de las reuniones que se realicen, y sobre las acciones que se pretenden llevar a cabo", finalizan.