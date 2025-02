Mónica García lamenta su "desafortunada" comparación entre los sueldos de los médicos y los ministros

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha lamentado este viernes, por "desafortunada", su comparación entre los sueldos de los médicos y los ministros, ya que, ha matizado en su cuenta de la red social X, equiparaba sus salarios sin tener en cuenta "la gran variabilidad" entre las comunidades autónomas "y las malas condiciones laborales que aún se perpetúan".

En una entrevista de este viernes en La2 y Ràdio 4, la ministra se ha mostrado contraria a la idea de que los médicos en España estén mal pagados, ya que, ha señalado, "un médico cobra lo mismo que un ministro de media y estamos en el percentil 99 de los profesionales que mejor estamos pagados de este país".

La ministra, acompañada por la consellera de Salut, Olga Pané, se ha reunido, a continuación, con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en un "encuentro clave" para reforzar la colaboración entre el Gobierno central y la Generalitat en materia de salud, señala su departamento.

Cobrar más

"Si me preguntan por salarios, un médico debería cobrar más que un ministro. Además, hay que tener en cuenta la gran variabilidad entre CCAA y las malas condiciones laborales que aún se perpetúan", ha puntualizado la titular de Sanidad. En su publicación "siente la comparación" y recuerda que "el desafío no es solo ese, sino aún mayor: guardias interminables, falta de conciliación, contratos precarios... La sanidad pública no puede sostenerse sobre el sacrificio constante de sus profesionales".

Por eso, ha recordado que, cada semana, se reúne con "asociaciones y sindicatos médicos para abordar estos problemas y buscar soluciones reales de la mano de las CCAA".

Crispación

Las declaraciones de la ministra se producen en un momento de especial crispación en el que los médicos han mostrado su rechazo al borrador del texto del Estatuto Marco. Esta semana, el Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), con el respaldo del Sindicato Médico Andaluz (SMA), han aprobado la convocatoria de una huelga en toda España para el próximo mes de mayo.

El objetivo de lograr una modificación legislativa que permita a los facultativos "negociar sus condiciones laborales, recogidas en el Estatuto Marco, en un ámbito distinto al actual, en el que tengan una representación real para decidir las condiciones, obligaciones y derechos de los médicos y facultativos".

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, en declaraciones a los medios durante la concentración que los sindicatos médicos han convocado en todas las comunidades como paso previo a la "gran manifestación" que celebrarán el próximo jueves a las puertas del Ministerio de Sanidad contra el nuevo estatuto marco y exigir una regulación propia de los facultativos, este lunes a las puertas del hospital Virgen del Rocío de Sevilla. EFE/ Raúl Caro. / Raul Caro. EFE

El "rechazo unánime" este borrador, señalan, ha sido el detonante que "ha colmado el vaso de la ya mermada paciencia médica y ha favorecido que se pueda visibilizar el sentir de la profesión, que en los últimos 40 años ha visto cómo se le han ido recortando derechos a la vez que se le imponían obligaciones sin ningún tipo de contrapartida".

Las organizaciones sindicales denuncian que "la profesión médica, siendo el eje vertebrador de cualquier sistema de salud, teniendo un papel singular y preponderante, soportando la casi absoluta responsabilidad sobre el paciente y con más de once años de formación mínima, está siendo, por el contrario, denigrada en sus condiciones laborales y económicas".

CESM y el Sindicato Médico Andaluz ya habían aprobado convocar concentraciones en las ciudades de toda España para los próximos días 5 y 12 de marzo entre las 11.00 y las 11.30 horas, como parte de la campaña de movilizaciones que se está llevando a cabo para mostrar el rechazo unánime al texto.