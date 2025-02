Menos del 6% de los candidatos a llevar un implante coclear recibe este tratamiento: "Oír es un derecho, no un privilegio"

En España hay más de 1.230.000 personas con algún tipo de sordera y más de 200.000 la padecen en grado profundo: les resulta prácticamente imposible mantener una conversación hablada. Sin embargo, la realidad es que, tan solo 25.000 personas con pérdida auditiva profunda en España tiene un implante coclear, uno de los tratamientos más eficaces para la pérdida auditiva. Con motivo del Día Internacional del Implante Coclear, que se celebra este martes, distintos colectivos reivindican la necesidad de recurrir a estos dispositivos. "Oír es un derecho, no un privilegio", señala, a modo de grito de guerra, Marcos Lechet, un activista español con discapacidad auditiva que ha dedicado gran parte de su vida a luchar por los derechos de las personas sordas.

Más de 80 entidades públicas y privadas, entre ellas la Sociedad Española de Otorrinolaringología, dan soporte al manifiesto de 'Ser Oído', impulsado por la Federación AICE (Federación de Asociaciones de Implante Coclear de España). Esta iniciativa tiene entre sus objetivos sensibilizar tanto a los profesionales sanitarios como a las administraciones y al conjunto de la sociedad. En la misma línea, pretende impulsar la detección y el tratamiento precoz con una financiación sostenible que garantice un acceso más equitativo al implante coclear.

Con casi cuatro décadas de historia en España, este dispositivo, implantado mediante una operación quirúrgica en el oído interno, es actualmente el único tratamiento para el abordaje terapéutico de la pérdida profunda de audición. "Hacer frente a la pérdida de la audición con los implantes cocleares también supone abordar el sentimiento de exclusión de las personas que no oyen. Al proveer a los pacientes con esta solución auditiva, los reintegramos en todo tipo de conversaciones de la vida diaria para que sean partícipes activos y puedan interactuar sin limitaciones. Por eso es tan importante para nosotros trabajar a través de Ser Oído para que el acceso a los implantes sea cada vez más fácil y que nadie que pueda llevarlos se quede atrás", señala Joan Zamora, portavoz de Ser Oído.

Sanidad pública

Dicen los especialistas que es una de las soluciones más eficaces para recuperar la audición. En España, están cubiertos por la sanidad pública, desde el producto, a la cirugía, el seguimiento audiológico y la rehabilitación auditiva, imprescindible, con particularidades en función de la comunidad autónoma u hospital. Su precio medio ronda los 22.000 euros.

La normativa (cartera básica ortoprotésica) indica para el procesador de sonido una vida media de 7 años, a partir de la cual se abre la posibilidad de renovarlo también a través de la sanidad pública. Los pacientes también pueden optar por clínicas privadas, asumiendo el coste global del proceso. Inviable porque su precio es altísimo, señalan los candidatos.

Sin embargo, aunque estos dispositivos están cubiertos por el Sistema Nacional de Salud, factores como el estigma, la necesidad de formación especializada para profesionales sanitarios, las deficiencias en el proceso de derivación de pacientes y las limitaciones presupuestarias de las comunidades dificultan su implementación, señalan los colectivos.

Tratamiento temprano

"El tratamiento temprano con implantes cocleares es fundamental. Como profesionales de la audición, también nos corresponde acercar la información pertinente a los pacientes y hacerles ver a tiempo que hay soluciones auditivas capaces de cambiar su situación. Esto es especialmente importante en niños, para que puedan tener un desarrollo auditivo y lenguaje normales, así como en personas mayores, de cara a reducir los riesgos de deterioro cognitivo", apunta el doctor Carlos Cenjor, otorrinolaringólogo y presidente del comité científico de GAES.

Tomás Escorts, jubilado, en unas jornadas en el Congreso / 'Ser Oído'

Los cambios que provoca el implante coclear no solo afectan a la vida personal, sino que también repercuten positivamente en lo que respecta al trabajo. De acuerdo con el documento 'The economic and societal benefits of adult cochlear implant implantation: A pilot exploratory study', mientras el 60% de los usuarios encuestados estaban desempleados antes de acceder a un implante coclear, después de ser tratados con él esta tasa se redujo al 49%.

Además, la aplicación de dispositivos como los implantes cocleares y los audífonos se asocia también con cambios cerebrales restauradores. Según apuntan otros estuduis, el estímulo de las terminaciones nerviosas en el oído interno que provoca el dispositivo reduce la fragilidad cognitiva y el deterioro asociado a la edad, aminorando considerablemente la pérdida de la memoria auditiva y mejorando la interacción social.

Es un derecho

¿Por qué algo tan fundamental como oír debe ser inaccesible para tantas personas debido a barreras económicas y estructurales?. Se lo pregunta Marcos Lechet, un activista español con discapacidad auditiva que ha dedicado gran parte de su vida a luchar por los derechos de las personas sordas, especialmente por el acceso universal a herramientas que permitan oír, como los implantes cocleares. Su historia personal está marcada por la sordera profunda que tiene desde los cinco años, tras un sarampión mal tratado, lo que lo sumió "en un silencio absoluto durante 18 años hasta que, a los 23, recibió un implante coclear que le permitió recuperar parcialmente la audición", explica a este diario.

Su lucha más conocida comenzó con la campaña 'Queremos Oír', lanzada en la plataforma Change.org hace más de una década, donde reunió cientos de miles de firmas para exigir al Ministerio de Sanidad de España que regulara los precios de los implantes cocleares y su mantenimiento. Marcos denunció que el alto coste de estos dispositivos (y la falta de financiación suficiente por parte del sistema público) obligaba a muchas familias a elegir entre necesidades básicas y la posibilidad de que sus hijos o ellas mismas pudieran oír. Su frase emblemática -'oír es un derecho, no un privilegio', señala-, encapsula esta idea central: la audición "no debería ser un lujo reservado para quienes pueden pagarlo, sino un derecho garantizado para todos".

Mascarillas transparentes

A lo largo de los años, Marcos ha llevado su mensaje a las calles, con manifestaciones como la que organizó desde Cibeles hasta el Ministerio de Sanidad, y a los despachos, reuniéndose con figuras como los exministros Salvador Illa y Alberto Garzón. Sus esfuerzos han logrado avances concretos, como la ampliación de coberturas para el colectivo de implantados cocleares y el impulso a la homologación de mascarillas transparentes durante la pandemia, facilitando la lectura labial a las personas sordas. Sin embargo, él mismo reconoce que la batalla es una "carrera de fondo", ya que aún persisten desigualdades y lentitud en las respuestas institucionales.

Marcos sigue siendo "una voz incansable, combinando su activismo con trabajos cotidianos como jardinero y limpiador, demostrando que su compromiso nace de la convicción y no de los recursos", destaca él mismo sobre su trayectoria. Su historia personal ha motivado a muchas personas sordas a considerar los implantes cocleares. Al compartir su experiencia -de pasar 18 años en silencio a recuperar la audición- ha mostrado, concluye, que este dispositivo puede cambiar vidas, siempre que sea accesible.