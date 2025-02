La falta de pediatras "se cronifica": casi dos millones de niños no tienen un especialista asignado en su centro de salud

Es una queja recurrente de los pediatras y este año han vuelto a ponerla sobre la mesa en su 21º Congreso Nacional de Actualización de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), que se celebra en Madrid y en el que participarán más de 700 profesionales de todas las comunidades hasta el 22 de febrero. En rueda de prensa previa al arranque del Congreso, que inaugura esta tarde la ministra de Sanidad, Mónica García, los especialistas han vuelto a denunciar: la situación "se ha hecho crónica". Las comunidades autónomas van a peor y estiman que más de 1,9 millones de niños y niñas no tienen un especialista asignado en los centros de salud.

Así lo ha explicado el doctor Pedro Gorrotxategi, presidente de la asociación que este año cumple 25 años. Si se comparan los datos de plazas casi todas las comunidades están ahora peor que en 2018, cuando hicieron su último estudio específico sobre la situación. Detalló: desde entonces el número de menores de 14 años sin pediatra asignado ha aumentado en 360.000, de acuerdo con los datos recopilados por las sociedades autonómicas federadas de AEPap.

Además, expuso otra situación: en los últimos 14 años, las plazas de pediatría hospitalaria han crecido en un 36%, el triple que las de Atención Primaria. "Llegará un momento en que habrá más pediatras en los hospitales que en los centros de salud y eso no lo podemos permitir. La situación ha empeorado. Se están cargando la Atención Primaria", enfatizó el presidente de la sociedad científica.

Con los datos aportados por la AEPap, lejos de buscar fórmulas para paliar este déficit, las comunidades "han empeorado aumentando a un ritmo cada vez mayor la creación de plazas para pediatras en hospitales, mientras dejan estancadas las de primaria". El doctor Gorrotxategi incidió: tener un pediatra en Primaria es "un derecho" de niños y niñas que ahora mismo no se está garantizando en Primaria.

Los datos

El doctor se remitió al estudio realizado en 2018 por la sociedad sobre las plazas de pediatría de AP sin médico especialista asignado. Eran un 26%, lo que suponía 1.729 plazas. Ahora la AEPap, por medio de sus asociaciones federadas, ha realizado una nueva revisión que incluye las plazas ocupadas por médicos no especialistas en pediatría, las bajas no cubiertas, las reducciones de jornada no cubiertas, que hace que esos niños no puedan ser atendidos por especialistas y los resultados les indican que han aumentado las necesidades hasta llegar a un déficit de casi 2.000 plazas.

Entre los motivos por los que Primaria se ha convertido en un "desierto" desglosó: por un lado, el aumento de la carga de trabajo en Pediatría de AP, con pocos alicientes en cuanto a posibilidades de docencia e investigación por la excesiva demanda hace que las plazas no sean atractivas para los residentes. Pero, por otro lado, la disminución de pediatras está relacionada con el aumento progresivo de las plazas de pediatría hospitalaria. Los hospitales crean plazas para que los residentes sigan trabajando en esos centros. En los últimos 14 años, de acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Sanidad y las comunidades, las plazas hospitalarias para pediatras han aumentado un 36%".

Por comunidades

El presidente de AEPap ha advertido que el aumento no ha sido igual en todas las comunidades. En concreto, las que más plazas hospitalarias han creado (más del 35%) han sido Madrid, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, Cantabria y Canarias. Este dato coincide con las regiones con mayor exceso de pacientes por pediatra, según los datos del Ministerio, expuso. De acuerdo con esos datos en 2024, Madrid, Cataluña y Baleares eran las comunidades con el 50% de los pediatras de AP atendiendo cupos superiores a los 1.000 pacientes, por encima del máximo recomendado.

También, apostilla la sociedad científica, coincide que varias de las comunidades con mayor creación de plazas hospitalarias son aquellas con menores porcentajes de residentes que acceden a su puesto de trabajo en el centro de salud: Madrid, Cataluña, Cantabria y Comunidad Valenciana, según un estudio realizado por la AEPap sobre las salidas profesionales de los residentes entre 2014 y 2017.

Exceso de niños

Para el doctor Gorrotxategi, esto supone un efecto "de pez que se muerde la cola" porque "al existir plazas de pediatría de AP con exceso de niños asignados, el exceso de demanda hace que no puedan ser atendidos de manera adecuada en su centro de salud, por lo que aumenta la demanda en urgencias y, en consecuencia, aumentan las plazas de pediatría hospitalaria". Además, considera que el desplazamiento de la atención del centro de salud al hospital conlleva "un encarecimiento de la asistencia, y además se elimina la proximidad familiar y se presta la asistencia en un ámbito lejano al niño".

Centro de Salud Adoratrices de Huelva. / JUNTA DE ANDALUCÍA

Entre las soluciones planteadas por AEPap para este problema estuvo la de solicitar un aumento de plazas MIR, "con la esperanza de que, al aumentar, aumentarían los residentes que fueran a Primaria, pero no ha sucedido así, sino que los hospitales absorben todo el aumento de residentes en pediatría". Y los aumentos de plazas MIR en los años 2015 y 2016 han ido acompañados de un aumento de plazas hospitalarias entre 2017 y 2020, de modo que, vuelven a criticar, muchos de los MIR de Pediatría terminan en el hospital.

Más casos TEA

Entre los temas más destacados en esta edición del Congreso figuran los trastornos del espectro autista (TEA). Se trata de un diagnóstico cada vez más frecuente desde los centros de salud, como ha explicado también en la presentación la doctora Eva Ximénez, vocal de AEPap en Castilla-La Mancha y moderadora de la mesa redonda sobre estos trastornos. "Hemos querido tratar este asunto porque aún existe un importante infradiagnóstico, sobre todo en niñas, y es algo en lo que podemos tener un papel importante desde nuestras consultas de Atención Primaria", ha asegurado.

"Dos de cada cien niños tienen TEA", señaló la especialista que, además, advirtió que se detecta mejor porque han cambiado los criterios diagnósticos y los especialistas están más sensibilizados con este trastorno. Insistió en que les preocupa el infradiagnóstico en niñas porque "sus síntomas son más sutiles" y "sus conductas repetitivas son más sociales".

Junto con los TEA, en el Congreso de AEPap se van a abordar otros temas de actualidad, como el aumento en las urgencias psiquiátricas, tanto en Primaria como en hospital, que se ha constatado tras la pandemia y que se mantiene hasta la actualidad. Los trastornos de la conducta alimentaria, autolesiones e ideación suicida son responsables de gran parte de estas urgencias. El abuso de pantallas, la nueva ley de protección a la infancia, y otros asuntos clínicos, como la actualización en el programa de salud infantil, son otras cuestiones que se abordarán.