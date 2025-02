El nutricionista Pablo Ojeda revela qué debemos hacer para no desarrollar intolerancias: "Es que tú te lo has buscado..."

Pablo Ojeda es nutricionista y dietista, y ostenta un máster en Coaching y otro en Psiconeuroinmunología clínica. Asimismo, es especialista en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Además de ofrecer consulta, colaboro con diferentes medios de comunicación como LaSexta o KissFM.

Ha sido en esta última cadena de radio donde Ojeda ha explicado cómo los seres humanos, en ocasiones, nos generamos a nosotros mismos, involuntariamente, una intolerancia alimentaria. El experto comenzaba su exposición acerca de este problema explicando una situación típica que se encuentra con sus pacientes. "Me dicen: No, es que yo tomo leche sin lactosa porque engorda menos. Oiga usted, esto no funciona así", señala.

Podemos estar desarrollando una intolerancia sin saberlo

Ojeda ha explicado que la leche sin lactosa tiene "las mismas calorías" que la leche normal. "Tiene los mismos azúcares. La lactosa es una doble molécula que no es digerible por el ser humano. Y tenemos unas cosas que se llaman enzimas, que son como unas tijeritas, que las cortan. Se separan y ya las podemos digerir", ha indicado.

La cuestión que sugiere el nutricionista es la siguiente: ¿Qué pasa si una persona a la que no le ocurre absolutamente nada deja de tomar lactosa? La respuesta de Ojeda puede parecer sencilla, aunque a buen seguro la mayoría de los consumidores no se han parado a pensarla. "Pasa que las tijeritas se van 'desafilando'. Por lo tanto, cuando de repente tomas otra vez lactosa notas molestias. Lo que ocurre, en realidad, es que tú solo te has buscado una intolerancia", subraya.

¿Cuáles son las intolerancias alimentarias más comunes?

Lo mismo ocurre, en ocasiones, con el gluten. Cuando limitamos nuestra dieta a productos 'gluten free' nuestras enzimas digestivas se van debilitando de igual forma. Advierte, por otro lado, que la mayoría de alimentos 'sin gluten' de los supermercados contienen altos niveles de azúcares.

Los alimentos que más problemas digestivos ocasionan, según 'Vivolabs', son el gluten, la fructosa, la lactosa, la histamina, la sacarosa y la cafeína.