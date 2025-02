Varios sindicatos piden a Mónica García una reunión urgente para continuar con las negociaciones del Estatuto Marco

CSIF, la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES), CCOO, UGT Servicios Públicos y CIG Saude, organizaciones sindicales presentes en el Ámbito de Negociación, con representación en la Mesa del Ámbito de Sanidad, han remitido una carta a Mónica García, ministra de Sanidad, donde le exigen "una reunión urgente para establecer y aclarar los términos en los que se debe llevar la negociación del Estatuto Marco". Advierten que, si no les recibe la ministra, no reanudarán las negociaciones sobre la ley básica que regula las relaciones laborales de los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en el Sistema Nacional de Salud.

Los sindicatos solicitan ese encuentro prioritario un día antes de que, este jueves, se celebre la segunda reunión para avanzar en el documento. Una jornada que estará marcada por la manifestación de médicos de toda España frente a la sede ministerial en protesta por el texto. Este lunes sindicatos de facultativos han protagonizado movilizaciones como paso previo a "una gran manifestación" que realizarán frente al Ministerio este 13 de febrero. Piden, entre otros aspectos, un Estatuto Propio para el médico que recoja "la singularidad, la responsabilidad, el desempeño y el liderazgo del médico en el proceso asistencial".

El desarrollo normal

Precisamente CSIF, CCOO, UGT o FSE (de la que forman parte SATSE o ANPE), por su parte, describen en la carta a la ministra varios hechos que "están afectando al desarrollo normal de la negociación que se está llevando a cabo para la actualización y reforma de este marco normativo en el seno del Ámbito de Negociación, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 11.4. de la ley 55/2003, del Estatuto Marco".

Las organizaciones sindicales señalan que se "está desvirtuando el proceso de negociación que nos ha sido encomendado como representantes sindicales de todo el personal estatutario, sin exclusión de ninguna categoría profesional". Por tanto, reclaman "reconducirla en los términos más aceptables" para los intereses de los trabajadores, incluyendo a todas las categorías profesionales que conforman el Sistema Nacional de Salud.

"Con la perspectiva de llevar a cabo una negociación fructífera", los sindicatos aplazarán la negociación con respecto a las próximas fechas ya agendadas "mientras no se celebre una reunión esencial y prioritaria con la Ministra de Sanidad". CSIF, FSES, CCOO, UGT Servicios Públicos y CIG Saude concluyen que esta exigencia "está plenamente justificada por la situación que se ha creado por el propio ministerio de Sanidad respecto al trámite de la Negociación Colectiva reglamentaria".

Reclasificación

Desde CSIF abundan: la reforma del Estatuto Marco debe contemplar una serie de mejoras "prioritarias" de las condiciones laborales y económicas del personal del Sistema Nacional de Salud. Apuntan a aspectos como la reclasificación de las diferentes profesiones sanitarias y no sanitarias con apartados como la revisión de la formación y competencias del personal de gestión y servicios, función administrativa, celadores, pinches y agrupaciones profesionales, tal como el personal sanitario, para adecuar su clasificación profesional al trabajo efectivamente realizado.

La aplicación y desarrollo en el Estatuto Marco de la jubilación parcial y anticipada; la jornada laboral de 35 horas semanales para todo el SNS o la recuperación de la estructura salarial anterior a 2010, con el abono de la paga extra completa, incluyendo en ella conceptos como carrera y otros complementos a determinar y equiparación salarial entre comunidades, son otras prioridades que remarca este sindicato.

Las aportaciones

Sanidad ya ha aclarado esta semana que el Estatuto Marco "es un borrador que va mejorando y cambiando a partir de las negociaciones y aportaciones de todas las partes". En el caso de no aprobarse un nuevo texto, seguiría vigente el de 2003 "con todas las rigideces y problemas que genera en el día a día".

Mónica García en una reunión con sindicatos médicos / Ministerio de Sanidad

Respecto a la reclamación de los médicos de contar con un estatuto propio, el Ministerio señala que "aprobar una norma solo para un grupo específico de profesionales rompería la cohesión del sistema y nos retrotraería a los años 70, cuando en vez de un estatuto marco había algo parecido a los actuales convenios colectivos de los diferentes profesionales. De hecho, en el ámbito de la función pública no existen convenios colectivos específicos".