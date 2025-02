Las CCAA del PP ven "imprescindible" el desarrollo de una memoria económica en el borrador del Estatuto Marco de Sanidad

Las comunidades del PP consideran "imprescindible" que el borrador del Estatuto Marco, la ley básica que regula las relaciones laborales de los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS), incorpore una memoria económica.

"Hemos coincidido todas las comunidades autónomas en que es imprescindible el que se cuantifique mediante una memoria económica cuál es el valor de las medidas que se quieren poner en marcha en el Estatuto Marco, y cuál va a ser la manera en la cual se va a financiar estas medidas porque, realmente, todos hemos quedado de acuerdo en que suponen un elevado coste económico para las comunidades autónomas, que se pueden cifrar en varios miles de millones de euros", ha afirmado el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, actual vicepresidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), y portavoz de las CCAA gobernadas por el PP, a la salida de la reunión de la Comisión de Recursos Humanos del SNS que se ha celebrado este miércoles.

También la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara Gª Espada, como sus compañeros de partido, ha reclamado una previsión presupuestaria. "Todas las comunidades autónomas, sin excepción, hemos dicho que las formas no nos parecían serias, esto es un 'yo invito y tú pagas', y que por ahí no vamos a entrar", ha explicado ante medios de comunicación.

Disminución del marco competencial

Alejandro Vázquez también ha señalado esta "práctica unanimidad" entre las comunidades autónomas, incluidas País Vasco, Cataluña y, del "Partido Socialista también", al rechazar "la disminución del marco competencial que quiere hacer el borrador del Estatuto Marco que se ha presentado". Además, ha criticado a la ministra de Sanidad, Mónica García, por echar "balones fuera", intentado "justificar lo injustificable". No obstante, ha dicho alegrase de que se haya "abierto" a la posibilidad de negociar y dialogar con las comunidades autónomas.

"Hemos visto a la ministra contra la pared, le hemos afeado todos la metodología que ha tenido a la hora de realizar este borrador del Acuerdo Marco", ha añadido Vázquez. En este sentido, ha lamentado que el texto sobrenormativiza, que más que una ley parece un reglamento y que, en su opinión, quita cualquier tipo de capacidad de gestión a las comunidades autónomas.

Para profundizar sobre este punto y otras iniciativas incluidas en el texto, se ha pedido que se realicen "muchas más reuniones", en la que se prime la "calma" y el "sosiego", ya que el Estatuto Marco, será la norma "más importante" que regula la relación de los recursos humanos, "que es lo más importante del Sistema Nacional de Salud".

Matute crtica la "falta de lealtad institucional"

También a la salida del encuentro, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha señalado "la falta de lealtad institucional de la ministra", a la que ha acusado de filtrar verbalmente temas del Estatuto Marco mientras "echa balones fuera" acusando a otros. Por este motivo, le han pedido que "dejen esa actitud adolescente de filtrar cosas ellos en Twitter o decirlo en declaraciones, y que trabajen con las comunidades autónomas".

"Le hemos puesto en evidencia que fue ella la que lo filtró con unas imágenes de la hemeroteca de RTVE, que creo que no es dudosa de que sea mentira, se ha levantado y se ha ido aduciendo que tenía una reunión con lo cual no ha querido terminar de escuchar a todas las comunidades autónomas", se ha lamentado.

En cuanto al texto, Matute ha explicado que "todas las comunidades autónomas" están de acuerdo en que "es un estatuto lesivo, regresivo, que crea problemas donde no los hay, que aduce de deficiencias técnicas, aduce de financiación económica y, desde luego, aduce de una planificación y de un diálogo con todo el mundo que tendría que haber dialogado".

"Hay artículos que están bien, que benefician a la profesión y hay otros que son líneas rojas que evidentemente vamos a tratar y que vamos a exponer. A partir de ahora, lo que también les hemos pedido todas las comunidades es un cronograma de actuación para trabajar en un Estatuto Marco que, después de 20 años, tiene que estar a la altura de lo que se merece la profesión sanitaria", indica. Y eso, concluye, requiere "un buen trabajo de técnicos, sociedades científicas, comunidades autónomas y no solo de algunos sindicatos".

Reunión con sindicatos

También esta mañana, CSIF, la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES), CCOO, UGT Servicios Públicos y CIG Saude, organizaciones sindicales presentes en el Ámbito de Negociación, con representación en la Mesa del Ámbito de Sanidad, han remitido una carta a Mónica García, ministra de Sanidad, donde le exigen "una reunión urgente para establecer y aclarar los términos en los que se debe llevar la negociación del Estatuto Marco". Advierten que, si no les recibe la ministra, no reanudarán las negociaciones sobre la ley básica que regula las relaciones laborales de los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en el Sistema Nacional de Salud.

Los sindicatos solicitan ese encuentro prioritario un día antes de que, este jueves, se celebre la segunda reunión para avanzar en el documento. Una jornada que estará marcada por la manifestación de médicos de toda España frente a la sede ministerial en protesta por el texto.

Este lunes sindicatos de facultativos han protagonizado movilizaciones como paso previo a "una gran manifestación" que realizarán frente al Ministerio este 13 de febrero. Piden, entre otros aspectos, un Estatuto Propio para el médico que recoja "la singularidad, la responsabilidad, el desempeño y el liderazgo del médico en el proceso asistencial".