El presidente de los cirujanos plásticos, sobre el intrusismo: "Es preocupante que los centros no sepan quién está en el quirófano"

El caso de dos mujeres que sufren secuelas tras pasar por el bisturí de una doctora plástica que se anuncia en redes sociales y que no puede ejercer en nuestro país porque no tiene el título homologado, alarma a la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE). Existen varias cuestiones que puntualiza a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA su presidente, el doctor Joan Fontdevila. La primera, lógicamente, ningún acto médico se puede realizar en España "sin el título en vigor". Por otro lado, "es preocupante que los centros no tengan el control de quién está dentro de quirófano" y, además, el paciente también debe ser responsable de saber qué profesional está en todo el proceso, desde el momento de la primera visita hasta el seguimiento.

Las consideraciones del doctor Fontdevila tienen lugar tras conocerse el caso de Yngrid y Olga que conocieron por Instagram a la doctora que, meses después, las operó en un quirófano alquilado del Virgen de la Caridad de Cartagena, el mismo centro en el que fue intervenida Sara Gómez, fallecida en 2022 tras someterse a una lipoescultura. Tras pasar por las manos de la doctora, que no posee un título homologado para practicar la medicina en España, las dos mujeres sufren graves secuelas. Llegaron a estar, denuncian, entre la vida y la muerte, como desvela el diario 'La Opinión de Murcia'.

"Estaríamos delante de un caso de intrusismo, puesto que un médico, aunque lo sea en otro país, para poder ejercer, aunque sea el acto de expedir una receta, necesita estar colegiado en España, tener reconocido el título. Si realmente esa persona ha realizado un acto médico -que puede ser tan solo la valoración, incluso no sería necesario el llegar a intervenir, precisa el cirujano plástico-, solo el hecho de ver a la paciente indicarle un tratamiento o una cirugía o lo que fuera, ya como tal es un acto médico y si no tienes tu título homologado, pues eso no lo puedes hacer", comienza explicando el presidente de la SECPRE.

Por redes sociales

Para el reconocido cirujano plástico de Barcelona, "lo que es preocupante es que no haya conocimiento por parte de los centros que proveen de los servicios de quirófano. Esto dependerá de todas las investigaciones que realice el juzgado al respecto. Ya veremos finalmente que es esto lo que arroja, pero al parecer hay una persona que ha venido desde el extranjero y que llamaría mucho la atención que solo fuera ese quirófano a mirar y no hacer nada".

En el caso de las pacientes antes citadas habrían "contratado" a la médico por redes sociales. Para el presidente de la SECPRE, esas redes "tienen las parte positiva de espontaneidad y rapidez en los contactos y la cantidad de información que uno puede llegar a recabar, pero también el hecho que lo que vemos son cosas que están plasmadas en una pantalla y que pueden ser o no ser reales o ser un destilado de lo que quieren que veamos pero no corresponder al día a día de lo que sucede".

Es ahí donde llama la atención sobre otro aspecto: el turismo sanitario y el problema que existe actualmente "con las cirugías organizadas" en países como Turquía. "El paciente, una vez ha vuelto a su hogar, está a muchos kilómetros de distancia y son cirugías que requieren un seguimiento, un control, una retirada de puntos... una evaluación que tiene que ser física", señala el especialista.

Conocer al cirujano

El presidente de la sociedad científica da un consejo: "A veces es cuestión de pensar en la proximidad de la persona que le va a prestar los servicios en cuanto a que va a poder conocer mejor quién es y que, después, esa persona también va a estar cerca de ella en todo momento. Las complicaciones pueden suceder a cualquiera, somos humanos, es muy distinto cuando tú tienes al profesional que sabe lo que te ha hecho, cerca de ti y que puede, rápidamente, tomar las acciones oportunas para afrontar un problema".

Considera "importante remarcar la responsabilidad del paciente en cuanto, a veces, desconfiar de ofertas un poco exóticas u oportunidades con movilidades muy marcadas geográficamente, porque nos podemos encontrar desamparados".

El doctor Fontdevila, presidente de la SECPRE / CEDIDA

Este mismo lunes, fuentes del Ministerio de Sanidad indicaban a este periódico que el departamento que dirige Mónica García trabajará "de la manera que sea necesaria" para acabar con el intrusismo que azota la cirugía estética. El pasado 12 de noviembre, la Audiencia Nacional suspendía de forma cautelar la Orden Ministerial que modificaba el anexo II del RD 1277/2003, de 10 de octubre, para limitar los profesionales autorizados a realizar estas intervenciones a los profesionales con formación especializada. La conocida como 'ley Sara'.

Nueva normativa

Una iniciativa que fue muy valorada por los cirujanos plásticos que llevaban tiempo reivindicando poner fin al intrusismo en el sector en un país donde cada año se realizan unas 200.000 intervenciones de este tipo. A finales de ese mismo mes de noviembre, el Ministerio de Sanidad sacaba a consulta pública la propuesta de modificación del Real Decreto que regula los centros sanitarios tras la suspensión cautelar de esa orden ministerial. Esa normativa, indican desde el departamento, estará lista próximamente.

"De momento no tenemos más información, sabemos que el ministerio está trabajando en ello, estamos expectantes", admite el doctor Fontdevila que confía en que esa normativa "sea algo que se pueda implementar sin que haya muchos recovecos y estar en una situación similar a la anterior, de indefinición".

La especialidad

Añade el especialista que no es un problema exclusivo de España. Hay otros países "donde las fronteras entre lo que puede hacer un profesional y otro" tampoco están bien definidas". Eso implica "que profesionales que a veces están muy lejos en su formación de lo que serían procedimientos de naturaleza reconstructiva de naturaleza estética, vean una vía para realizar procedimientos que les son ajenos porque hay una especialidad, en este caso la cirugía plástica, en la cual cuando uno se empieza a formar desde el día uno y eso es lo que, al final, va a garantizar el máximo de garantías en cuanto a la seguridad".

El presidente de la SECPRE celebra que exista un Real Decreto "que lo deje bien claro para que los pacientes puedan ir con la seguridad de saber quien les está tratando. Para nosotros es muy importante". Habla de "evitar los subterfugios semánticos que utilizan algunos profesionales utilizando algunos símiles a los nombres de nuestra especialidad para huir del hecho que ellos no tienen formación en nuestros campos porque ostentan otra especialidad o ni tan siquiera la ostentan. Si se logra esto, será todo un logro porque significará que habremos dado un importante avance".