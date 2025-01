¿Cuáles son los nuevos plazos y condiciones para salvar Muface?

El Gobierno anunció el pasado sábado que dejaría sin efecto la segunda fecha de licitación de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha llevado este martes al Consejo de Ministros la próxima licitación. Así pues, los trámites para modificar las condiciones recogidas en los pliegos de esta segunda licitación ya han comenzado, antes incluso de que cerrase el plazo para las aseguradoras, que expiraba este lunes.

ASISA, única aseguradora que aún no había comunicado si se presentaría o no al concurso, se muestra prudente ante este cambio de paradigma. "Nada que decir hasta que no veamos en qué se materializan los cambios", señaló este lunes a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. El ministro Óscar López comparecerá mañana ante la Comisión de Función Pública del Senado para explicar los detalles de este nuevo escenario.

¿Cuáles son los nuevos plazos y condiciones de Muface?

Así pues, a día de hoy se desconocen cuáles serán los próximos plazos y condiciones que la mutualidad ofrecerá a las aseguradoras para convencerlas de participar en el concurso. No obstante, lo normal sería que en los próximos días se hagan públicos los nuevos pliegos. Hace unos días, en una entrevista a Onda Cero, el ministro se mostró optimista respecto a alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes. "Soy optimista. Estamos explorando fórmulas, no quiero adelantar más", señaló la semana pasada.

¿Por qué chocan el Gobierno y las aseguradoras?

Las aseguradoras que habían participado hasta ahora en el modelo de cobertura médica aseguran que, con el convenio anterior, incurrieron en pérdidas de unos 600 millones de euros entre las tres mutuas (Adeslas, DKV y ASISA). El envejecimiento del funcionariado público al que da cobertura Muface es una de las grandes causas de esta deriva. Y es que, según el Boletín Estadístico de las Administraciones Públicas, la edad media del asalariado público en España es de 51 años.

El Gobierno ofrece aumentar un 33,5% el presupuesto los próximos tres años, alcanzando los 4.500 millones de euros. Algo que no han considerado suficiente Adelas y DKV. Está por ver cuáles serán las nuevas condiciones ofrecidas por el ministerio dirigido por López.