Homologaciones: los sanitarios se quejan de que los expedientes están saliendo "al azar" y sin orden de llegada

El movimiento Homologación Justa Ya (HJY), surgido de la preocupación de miles de profesionales que llevan años esperando la resolución de sus solicitudes de homologación y convalidación de títulos universitarios, vuelve a quejarse del atasco de los expedientes. Pero, además, explica la pediatra Rami Ahmadi, portavoz del colectivo a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, hace unos meses esos expedientes "van saliendo al azar, sin ningún sentido ni explicación" y, subrayan, sin orden alguno.

"Conocemos el caso de un colega que había iniciado el trámite en octubre de 2021, y volvió a presentar la solicitud en agosto de 2024. Esa segunda, se resolvió en cuatro meses", ejemplifica la médico sobre la angustia que vive un colectivo compuesto por personas de diversas nacionalidades, incluyendo europeos, españoles que estudiaron en universidades fuera de la Unión Europea y migrantes extracomunitarios residentes en España.

Seis años de espera

Muchos de estos profesionales han estado esperando hasta seis años, a pesar de que el Real Decreto de 2022 y el Real Decreto de 2014, que regulan este proceso, establecen un plazo máximo de resolución de solo seis meses, se lamentan. HJY da a conocer tres situaciones particulares. Por un lado, asegura que, en varias ocasiones, el secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Francisco García Pascual, ha afirmado "ante consulados y embajadas" la existencia de una Orden Ministerial del 23 de octubre de 2024, que, según él, se encuentra vigente y está siendo aplicada.

"No obstante, dicha orden ministerial -a través de la que se realizaría una priorización de expedientes- aún no ha sido publicada oficialmente en ningún portal institucional ni está accesible al público, generando una profunda incertidumbre y preocupación" entre los solicitantes. "A pesar de esta ausencia de transparencia", el secretario general de Universidades, continúan ha argumentado que no es necesario su publicación, "lo cual agudiza la incertidumbre y plantea serias interrogantes sobre el contenido y las implicaciones de esta norma desconocida".

Falta de claridad

La "falta de claridad y acceso" a esta orden, señala este colectivo, genera "desconfianza, pues no existe garantía de que lo que se está aplicando sea acorde con los principios de legalidad y transparencia". Por otro lado, critican la falta de respuesta ante las solicitudes formales realizadas por diversos colectivos, quienes han exigido una explicación respecto al incumplimiento del orden de llegada de los expedientes.

La situación, aseguran, es "insostenible". Y repiten casos como el de solicitantes que iniciaron su proceso de homologación en 2024 y que han esperado entre 2 y 4 meses y ya han recibido la resolución de sus expedientes, mientras que aquellos que llevan entre 3 y 6 años esperando no han visto avance alguno en sus trámites. "No se está respetando el orden de llegada, lo que da lugar a un trato desigual y discriminatorio", insisten.

Antiguo decreto

Además, desde hace poco, los expedientes que están bajo el antiguo decreto tienen ahora solo 10 días para subsanar los requerimientos mientras que anteriormente eran tres meses, censuran. "Se desconoce a partir de cuando este cambio se está implementando, bajo qué criterios y a quienes, ya que está siendo aleatorio", señala el movimiento.

Homologación Justa Ya señala que el Ministerio de Universidades ha reiterado su compromiso con la mejora continua de los procesos y con la transparencia en la gestión administrativa. Sin embargo, "la práctica demuestra lo contrario" concluyen al tiempo que piden al departamento que encabeza Diana Morant que "aclare, de forma urgente, la situación de la orden ministerial, la gestión de los expedientes de homologación y el cambio del tiempo para subsanar, con el fin de garantizar que todos los solicitantes reciban un trato justo y equitativo, conforme a los principios de legalidad y transparencia que deberían regir en estos procedimientos".

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, tras un Consejo de Ministros. / Europa Press / Alejandro Martínez Vélez

En una comparecencia en el Senado, el pasado noviembre, la ministra Diana Morant reconocía que no era "aceptable" que miles de personas no puedan ejercer su profesión en España -el colectivo HJY calcula que son 100.000 los expedientes atascados- porque están a la espera de la homologación de sus títulos. Para solucionarlo, decía, su departamento ha "rediseñado el procedimiento eliminando cuellos de botella y agilizando trámites, ampliando y mejorando los acuerdos con los países de origen a través de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) y de sus agencias respectivas e incorporando tecnologías de automatización y de Inteligencia Artificial".