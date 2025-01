Muface, segundo 'round': Asisa pone sus cartas sobre la mesa y el Gobierno desvela la fórmula para salvar el modelo

Segundo 'round' para Muface casi tres meses después de que las aseguradoras dijeran adiós al modelo en una primera licitación. Este lunes se conocerá si Asisa, la última esperanza, concurre o no a la segunda convocada por el Gobierno para cubrir la asistencia sanitaria de los funcionarios. La compañía apurará el plazo hasta el último momento, indican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Si decide no presentarse, se vuelve a la salida de casilla. Salvo sorpresas. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ya ha deslizado que su equipo busca "fórmulas" para salvar un modelo que se enfrenta a una larguísima crisis, la mayor de sus 50 años de vida.

¿Una tercera licitación?. ¿Funcionarios que van a la sanidad pública?. Muchas preguntas y una respuesta que se conocerá este 27 de enero cuando Asisa, que se lo ha estado pensando un largo tiempo, ponga sus cartas sobre la mesa. Dos días después, el 29, el ministro comparecerá en el Senado para informar y explicar en qué escenario se encuentra la cobertura sanitaria de los funcionarios mutualistas.

El viernes, 'El Confidencial' avanzaba que el Gobierno, después de varios días de presión a Adeslas y a sus accionistas, Mutua Madrileña y CaixaBank, ha conseguido que la compañía, la elegida por el 47% de los empleados públicos, se replantee su continuidad en Muface. Una información que esta aseguradora señalaba no poder concretar a preguntas de este diario.

Medio siglo de historia

Este 2025, Muface celebra sus 50 años inmerso en una crisis sin precedentes en la que, precisamente, esa falta de financiación que ha abocado al modelo a un enorme cataclismo, ha provocado infinidad de reacciones desde todos los sectores -políticos y sanitarios-; la angustia de funcionarios y sus familias; manifestaciones de sindicatos y una enorme convulsión entre las aseguradoras.

Funcionarios de CSIF se concentran por Muface / N.S.

El organismo público encargado de cubrir la asistencia sanitaria y farmacéutica, así como otras contingencias sociales (incapacidad temporal, situaciones de riesgo durante el embarazo, incapacidad permanente parcial y gran invalidez, descendiente a cargo discapacitado, …) a los funcionarios adscritos era, hasta no hace tanto, un gran desconocido. Hoy, son pocos los que no han oído hablar de una mutualidad que da cobertura sanitaria a través de las aseguradoras aparte de los funcionarios que prestan servicios en España y en 123 países.

Meses de vértigo

El organismo celebrará su cumpleaños en un momento crítico. Inciertos, y muy convulsos, han sido los últimos tres meses desde que el 5 de noviembre DKV, Adeslas y Asisa, anunciaran que dejaban desierta la primera licitación. El concierto 2025-2026 ofrecía a las compañías una prima del 17,12%, la mayor de la historia desde que existen registros homologables, reseñaba entonces Función Pública, y que se distribuía en un 16,5% en 2025 y un 0,62% en 2026. A las aseguradoras les pareció más que insuficiente.

En vista de que no consiguió convencer a las compañías, el Gobierno redobló su apuesta. En plenas Navidades, el Consejo de Ministros autorizaba la nueva licitación del concierto con una subida de la prima de un 33,5 % en los próximos tres años. "Estamos hablando de un convenio que va a pasar a 4.500 millones de euros en tres años. Lo digo despacio para que reparemos en las cifras", ha repetido en estas últimas semanas el ministro Óscar López. Ha apelado en incontables ocasiones al "esfuerzo sin precedentes" que ha realizado el Gobierno para salvar Muface.

Generar pérdidas

Ni con esas. A las aseguradoras no les ha valido el esfuerzo. En diciembre, Adeslas comunicaba su salida. En un extenso y detallado comunicado, la compañía señalaba a punto de acabar el año que, una vez publicada la segunda licitación, los cálculos realizados sobre la propuesta de la Administración supondrían "unas pérdidas estimadas de otros 250 millones de euros en los tres años de duración del nuevo contrato (2025-2027), similares a las obtenidas en el periodo 2022- 2024 del convenio actual". El modelo es "económicamente insostenible", argumentaron.

A comienzos de enero, DKV hacía lo mismo. Nuevo cataclismo. Fernando Campos, consejero delegado de DKV, explicaba con este titular de una entrevista concedida a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, las razones de la huida. "La marcha de Muface supone quitarnos el 20% de los ingresos, pero no podemos generar pérdidas", señalaba.

La aseguradora calculaba que, de continuar, por efecto de la normativa contable IFRS17, en el año 2024 habría que imputar las pérdidas del nuevo contrato, que se estima que serían superiores a las del anterior concierto, de entre 70 y 100 millones de euros. Se ha mantenido "abierta" a seguir en Muface Internacional, la que da cobertura a los funcionarios en el extranjero, pero solo un año más.

Un plazo ampliado

Con la marcha de esta compañía, la situación se complicó todavía más. El Gobierno tuvo que ampliar el plazo hasta este 27 de enero. Por el camino, Muface se abrió a que la Administración compense los costes extraordinarios de las aseguradoras. En concreto, ante situaciones sobrevenidas, como de inflación desbocada o crisis sanitarias.

Sede de MUFACE / Alba Vigaray

La mutualidad cree que si el concierto de los próximos tres años genera pérdidas a las aseguradoras, estas podrán reclamar a la Administración "el restablecimiento del equilibrio financiero". Adeslas, Asisa y DKV (así lo confirma esta última compañía a este diario) han pedido al Gobierno la devolución de las pérdidas que han tenido con el convenio sanitario de los funcionarios en los tres últimos años, unos 440 millones.

El nuevo capítulo del devenir del modelo está por escribirse. Asisa, una compañía propiedad de la cooperativa de médicos Lavinia, de capital íntegramente español y ámbito nacional, se ha quedado sola en el largo camino. Al menos de cara a la galería. Compuesta por casi 10.000 médicos, tiene una extensa red asistencial propia, el Grupo Hospitalario HLA, que agrupa a 18 hospitales y 36 centros médicos multiespecialidad con unidades de referencia en tratamientos de última generación, describe la propia aseguradora. Pero, ¿es capaz de asumir en solitario la cobertura de todos los mutualistas?.

Ahora, le toca pronunciarse. El viernes, ya 'in extremis', el ministro Óscar López volvía a mostrar su confianza en que todo se solucione, sin desvelar la receta. "Soy optimista", ha repetido en varias ocasiones y ha deslizado que su equipo trabaja en algunas alternativas.

"Estamos explorando fórmulas, no quiero adelantar más", apuntaba en una entrevista en Onda Cero. E insistía dos veces más: "Hay muchas fórmulas". Sin embargo, se mostraba enigmático y no quería avanzar ningún detalle sobre qué posibilidades tienen sobre la mesa si la licitación del próximo lunes no sale adelante. "Depende de las decisiones que tomemos y no están tomadas en este momento", señalaba el ministro.

Este sábado, la ministra de Sanidad, Mónica García, llamaba a los funcionarios a la tranquilidad y aseguraba que el Sistema Nacional de Salud "está aquí para cuidarles". Tras cuestionar a las aseguradores que han renunciado a mantener el concierto porque "los mutualistas no son rentables", no les "salen las cuentas" y este "negocio" ya no les interesa, pidió esperar a que este lunes finalice el plazo de presentación de ofertas.

La angustia de los pacientes

La falta de claridad sobre su futuro sanitario inquieta desde hace meses a los funcionarios. Los sindicatos llevan semanas de movilizaciones. El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha anunciado que el sindicato convocará una huelga durante la primera quincena de febrero si finalmente queda desierta la licitación. También esta semana, el miércoles, empleados públicos de otros sindicatos han mostrado su angustia por esa asistencia.

Dos asistentes a la concentración de funcionarios frente a la sede de Muface, en Madrid. / A. A.

Estas organizaciones -que conforman la nueva Plataforma Intersindical contra el Colapso Sanitario y entre las que figuran ANPE, Fedeca o USO- volvían a llamar la atención este viernes sobre "la terrible situación que atraviesan estos días un millón y medio de funcionarios y sus familias". En muchas comunidades autónomas "la situación ya está al límite", advierten. Han mandado un escrito al ministro de Función Pública solicitando una reunión de urgencia y, también con urgencia, piden la convocatoria para el Consejo General de Muface para informar sobre la situación.