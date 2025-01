El 'fitcoach' Miguel Pelayo y los dos mitos más extendidos sobre la pérdida de peso: "Es interesante la cantidad de bulos que nos hemos creído"

"Aún hay mucho que desmitificar", aclara el fitcoach y profesional en rendimiento físico-saludable Miguel Pelayo. El leitmotiv del entrenador es concienciar sobre la pérdida de peso pero de forma tanto realista como consciente. El uso de sus portales en redes sociales, como por ejemplo su cuenta en Instagram, donde cuenta con más de 40.000 seguidores le han dado voz para justamente poner de manifiesto y criticar las mentiras que se dicen sobre el desprendimiento de grasa.

Su serie 21 mitos sobre la pérdida de peso va por el número 17, una secuencia que trata de demostrar el valor del ejercicio bien realizado. Pelayo, que pone en valor el compromiso, trata en sus vídeos consejos, prácticas e incluso rankings informativos con el objetivo de distribuir los mejores conocimientos y hábitos físicos y nutricionales para conseguir "un cambio para siempre". Nos atiende al EL PERIÓDICO DE ESPAÑA para explicar su función y contar los detalles relevantes y poco conocidos sobre su campo.

El 'Plan Antigimnasio'

Poco tiempo disponible y mucho trabajo por hacer. Un mantra repetitivo entre muchas de las pretensiones de aquellos que plantean iniciar un cambio físico y lo acaban abandonando. La realidad es que, mucho lejos de ser excusa, introducir una nueva rutina y comenzar desde cero manteniendo un ritmo constante es complejo.

'Logra el cambio aunque no tengas tiempo'. Para Miguel Pelayo no es un imposible compaginar los objetivos, y por eso propone su programa 'Plan Antigimnasio': "Mi labor es acompañar a mis clientes, la mayoría mujeres que son madres, con poco tiempo y que quieren perder peso, a lograr su cambio físico y de salud adaptado a cada individuo". Pelayo estructura, gracias a la difusión y alcance de las redes sociales, una tutoría personalizada para cada uno de los que se apunten. A través de estos canales resuelve dudas puntuales y orienta hacia una mejor instrucción deportiva y acondicionamiento físico.

Los mitos más extendidos sobre adelgazamiento

¿Cuáles son para ti los más extendidos en la sociedad respecto a la perdida de peso?

Sí, es interesante la cantidad de bulos que nos hemos creído y aún hay mucho que desmitificar. Algunos de los más extendidos son los que hacen referencia a lo siguiente:

1) Hay que hacer dieta estricta y pasar hambre

Por norma pensamos que debemos comer menos para perder peso. Y no, muchas veces se trata de comer mejor. Cuando haces esto, de repente te das cuenta de que no pasas ni hambre, que tu cuerpo no necesita más y tienes hasta más energía. Para lograr perder peso en el tiempo no puedes pasar hambre.

2) Buscar perder grasa localizada

A muchos nos suena eso de hacer abdominales para perder la barriga, pues bien, no funciona, por más que pensemos que sí. Lo que realmente va a funcionar es el entrenamiento de fuerza, metabólico combinado con un aumento del movimiento, ya sea cardiovascular o en el día a día (denominado NEAT), sumado a un buen descanso y buena alimentación. El entrenamiento global es mucho más importante que el de aislamiento para la pérdida de grasa. Mejor que invertir 4 minutos en abdominales, inviértelo en un TABATA con ejercicios como burpees, saltos a la comba o Mountain Climbers.