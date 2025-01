La consejera de Sanidad de Madrid, sobre el cambio de condiciones en Muface: "Es el claro ejemplo del fracaso del Gobierno"

La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, se ha pronunciado este lunes sobre el anuncio de Muface de iniciar los trámites para modificar las condiciones que recogen los pliegos de la segunda licitación del próximo concierto de asistencia sanitaria de los funcionarios y que Adeslas reconsidera su vuelta. "Es el claro ejemplo del fracaso y de la fractura del Gobierno", ha señalado la máxima responsable de la sanidad madrileña que ha criticado que, durante tres meses, se mantenga en un "limbo" la asistencia sanitaria de los funcionarios.

En declaraciones a los medios, la consejera, que ha visitado el Hospital público Universitario Gregorio Marañón, para conocer su pionero programa de rehabilitación para pacientes con cáncer, ha indicado que "no puede ser" que el Gobierno tenga en el "limbo" a un sistema de 1,5 millones de mutualistas.

"No puede ser que se tenga un sistema de 1,5 millones de mutualistas en un limbo de no saber qué va a pasar con ellos durante tres meses. Es la tercera licitación que van a hacer porque no lo han pensado desde el principio", ha señalado Matute que ha criticado la "fractura" en el Gobierno, con un Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, dirigido por Óscar López, (PSOE) que no se coordina con el Ministerio de Sanidad de Mónica García (Más Madrid), a la que ha acusado, además de "sectarismo ideológico irracional".

Atención sanitaria

"Por un lado, hay que darles una atención sanitaria excelente, pero, por otro lado, hay que pagarla, con lo cual si ellos dos están involucrados que hablen y se pongan de acuerdo de una vez", ha pedido Matute, que ha instado al Ejecutivo central a abandonar "esa postura de gobernar desde la oposición" y trabajen para "mejorar la vida de las personas".

El debate sobre la continuidad de Muface ha llegado hasta la Asamblea de Madrid. El partido de la ministra de Sanidad ha solicitado la comparecencia de dos aseguradoras en el parlamento madrileño para abordar el gasto que implica este servicio. Más Madrid lo pide después de que este fin de semana se haya conocido que el Gobierno ha iniciado los trámites para modificar las condiciones que recogen los pliegos de la segunda licitación.

"Tres meses estériles, tres meses de fracaso, tres meses en los que han demostrado que son un gobierno que no gobierna, sino que resiste y que no son capaces de hablar unos y otros", ha considerado la consejera de Sanidad de Madrid en su exposición sobre Muface.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el fin del modelo supondría pasar a su sistema sanitario a 240.000 ciudadanos y un "coste efectivo mínimo" de 400 millones de euros "en detrimento de las arcas regionales, además de trasladar una elevada presión asistencial al Servicio Madrileño de Salud, lo que redundaría en perjuicio de todos", indicaba la consejera en diciembre.

La huelga de CSIF

Este lunes, distintos sindicatos han reaccionado a las nuevas condiciones en la segunda licitación de Muface. CSIF, que había anunciado una huelga de funcionarios durante la primera quincena de febrero si finalmente queda desierta la licitación, ha informado este lunes que el Consejo Sindical (máximo órgano entre congresos) decidirá mañana si "el sindicato consuma su amenaza de huelga, tras los últimos movimientos".

Concentración de funcionarios por Muface / Jose Navarro

Desde la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca), que junto a otras organizaciones sindicales salió el pasado miércoles a la calle, concentrándose frente a la sede central de Muface en Madrid, indican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que esperan que el cambio en las condiciones de la segunda licitación "suponga que el acuerdo está más cerca, para garantizar el derecho a la salud de los mutualistas".