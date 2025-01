La ministra de Sanidad pide tranquilidad a los funcionarios y se compromete a "cuidarlos"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha llamado este sábado a los funcionarios a la tranquilidad sobre el concierto de la asistencia sanitaria de Muface y ha asegurado que el Sistema Nacional de Salud "está aquí para cuidarles".

García ha manifestado este compromiso en declaraciones a los periodistas tras visitar en la sede del Ministerio a los aspirantes que realizan pruebas de formación sanitaria especializada.

Tras cuestionar a las aseguradores que han renunciado a mantener el concierto porque "los mutualistas no son rentables", no les "salen las cuentas" y este "negocio" ya no les interesa, ha pedido esperar a que este lunes finalice el plazo de presentación de ofertas.

"Esperemos que el día 27 se pronuncien, yo no tengo nada que decir más que dar seguridad y tranquilidad a los funcionarios a los cuales las aseguradoras han abandonado y decirles que no se preocupen, que el Sistema Nacional de Salud está aquí para cuidarles", ha destacado.

Ha incidido en que la sanidad pública cuenta con "todos los mecanismos para asumir ese 2 % más de funcionarios" y ha recalcado que "siempre está ahí, a las duras y a las maduras, como estuvo en la pandemia y como está para aquellos pacientes a los que a algunos no les son rentables".

El Ministerio de Función Pública amplió hasta el próximo lunes 27 de enero el plazo para que las aseguradoras presenten ofertas al contrato para prestar atención sanitaria a los funcionarios de Muface y sus familiares.

El concierto quedó desierto en la primera licitación y en este segundo proceso se ha planteado una subida del 33,5 % en las primas.

En principio, solo Asisa valora volver a concurrir para los próximos tres años aunque la licitación sigue abierta.