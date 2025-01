Un doctor, contundente con lo que le puede pasar a tu cuerpo si duermes más allá de esta hora: "Reduce tus años y tu calidad de vida"

Alexandre Olmos Torres es un médico internista en Mallorca. Como amante del deporte, se adentró en la formación profesional relacionada con el rendimiento deportivo, formándose con un máster en medicina deportiva y ecografía y colaborando con centros punteros en el ámbito deportivo como Dynamo Esport y Let's Fisio.

Facultativo especialista en medicina interna en el Hospital Universitario Son Espases, se graduó por la Universidad Pompeu i Fabra. Además, cursó un máster en ecografía musculoesquelética, otro en medicina deportiva y obtuvo un título en formador de ecocardioscopia, otorgado por la Sociedad Española de Cardiología.

Se formó en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en ecografía clínica y es especialista en manejo del riesgo cardiovascular. A sus logros se le suma que es miembro de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

¿Cuál es la mejor hora para dormir?

Con una comunidad que roza los 300.000 seguidores, el doctor Alexandre Olmos ha compartido una reflexión acerca de lo que pasa cuando dormimos más allá de cierta hora o no contamos con las suficientes horas de sueño. El doctor es breve: "No te duermas despues de las 23:00". Lo que parece algo obvio, no lo es para la mayor parte de la población, por ende, Alexandre Olmos establece los riesgos a los que nos enfrentamos al no dormir ocho horas por la noche.

En términos físicos, un sueño adecuado fortalece el sistema inmunológico, mejora la salud cardiovascular y regula las hormonas del hambre, ayudando a mantener un peso saludable. También reduce el riesgo de enfermedades como diabetes, obesidad y problemas cardíacos. Además, es crucial para la recuperación muscular después del ejercicio, ya que el cuerpo se repara durante las fases profundas del sueño.

En cuanto a la salud mental, dormir mejora la concentración, la productividad y la función cognitiva. Durante el sueño REM, el cerebro procesa información y consolida recuerdos, lo que facilita el aprendizaje. También reduce los niveles de estrés y disminuye el riesgo de trastornos mentales como ansiedad y depresión, además de mejorar el estado de ánimo y prevenir accidentes relacionados con la falta de atención.