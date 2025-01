Los sindicatos médicos, en pie de guerra contra Mónica García: "España se va a convertir en una fabrica de especialistas que se irán a la privada"

Un día después de reunirse con el Ministerio de Sanidad para reanudar las negociaciones sobre el borrador del nuevo Estatuto Marco, representantes de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) -que engloba a organizaciones de 14 comunidades autónomas- han comparecido para valorar, muy negativamente, un texto que rechazan y consideran "un ataque frontal". Se declaran en pie de guerra, muestran una gran "decepción" y auguran: "lo único que va a conseguir es que España se va a convertir en una fábrica de médicos especialistas que se irán a la privada", lo que aumentará la falta de profesionales en la sanidad pública. Piden un estatuto propio que regule las características de su profesión, como ya tienen otros colectivos como jueces y fiscales. Y anuncian movilizaciones sin mencionar, por ahora, la palabra huelga.

"Ningún color en España ha querido a los médicos", ha sentenciado Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, el sindicato médico de Madrid y una de las portavoces sindicales que se ha sentado en la mesa para trasladar el sentir que tiene el colectivo, que se declara unido en su ofensiva contra la ministra por presentarles un documento que no les gusta nada.

Consideran que el nuevo texto "es peor que el anterior" -de 2003- y repiten: llevan "años denunciando el maltrato continuado al colectivo" y, ahora, aseguran, se encuentran "con una agresión todavía mayor", sobre todo en el caso de los 175.000 facultativos que trabajan en la sanidad pública. En su opinión, el mayor escollo es la jornada laboral y, el asunto de la incompatibilidad de los jefes de servicio solo pretende desviar la atención sobre "lo importante".

Frontal oposición

En una encendida comparecencia, a la que han acudido representantes de distintas comunidades, se ha leído un manifiesto en el que se muestra "una frontal oposición" a los postulados del texto presentado por Sanidad para mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud. Los sindicatos médicos han sido implacables: piensan que la única solución para retener a los profesionales en el Sistema Nacional de Salud y no "aumentar la desafección y la fuga de talento es la negociación de un estatuto específico del personal facultativo". "No hay ninguna medida que sirva para parar el autoexilio y facilite la operación retorno de los médicos", ha dicho Víctor Pedrera, secretario general de CESM sobre el documento tratado ayer.

Lo hacen, además, mediante un manifiesto que cuenta con el apoyo de otras organizaciones sindicales y de representación del colectivo como AMYTS, Sindicato Médico Andaluz, Metges de Cataluña, Sindicato Médico de Euskadi, Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Asociación MIR España, Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos, Sindicato O´Mega de Galicia, o algunas de las cuales han estado presentes en la reunión a través de sus portavoces.

En el texto que se ha leído, los médicos desgranan los motivos por los que se tienen agraviados: "Hace dos años que comenzó el proceso de modificación de una norma obsoleta, que regulaba a todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud por igual, con el objetivo de mejorar dicho sistema ante el deterioro progresivo por la desafección de los profesionales con unas condiciones laborales cada vez peores, y el resultado es una propuesta de norma que afecta de manera transversal a todo el colectivo empeorando aún más esas condiciones", sostienen.

Reclasificación profesional

Añaden, la propuesta de texto de Sanidad "recoge importantes cambios que afectan al personal facultativo en cuanto a la jornada laboral y las guardias, la reclasificación profesional y, sorprendentemente, un nuevo régimen de incompatibilidades que penalizará especialmente a Jefes de Servicio y Sección y a adjuntos en sus primeros 5 años de trabajo".

"Este estatuto es un 'surf sanitario', no profundiza en los problemas que tenemos", ha dicho Pedrera. Se quejan, por ejemplo, de que el texto que ha elaborado el ministerio, tal y como está, "deja completamente desasistido al médico con las propuestas que se hacen respecto a jornada laboral, reclasificación profesional y el régimen de incompatibilidad, cuestiones que, en el caso de las dos primeras, durante el largo proceso de reuniones de trabajo para debatir y recoger aportaciones de los representantes sindicales, se han dejado de lado sin ser sometidas a ningún tipo de negociación". Así se indica en el manifiesto.

La jubilación

El borrador facilitado de la futura norma, insisten, empeora la actual sobre el tiempo de trabajo, porque no elimina la obligatoriedad de hacer guardias, y no contabilizan estas horas como tiempo trabajado para la jubilación; la retribución de las guardias sigue siendo inferior a la de la hora ordinaria; no se regulan las guardias localizadas; mantiene para los médicos una jornada obligatoria de 48 horas y plantea una jornada especial de hasta 150 horas más; no computa las horas de descanso diario semanal post-guardia y obliga a su recuperación.

Sobre el sistema de incompatibilidades, lo ven "más rígido que el actual que, aunque se fije para cargos intermedios, es a los médicos a quienes nos afecta casi exclusivamente. Pese a que los sindicatos presentes en el Ámbito señalamos que no toleraríamos un aumento de las situaciones de incompatibilidad y pedimos, de hecho, que en aquellas comunidades autónomas que mantenían el complemento específico se eliminara, el borrador del ministerio recoge esa incompatibilidad para Jefes de Servicio y Sección respecto a la sanidad privada, y también para adjuntos en los primeros 5 años de trabajo en el sistema público respecto a la actividad privada. ¿Acaso no resulta evidente la pérdida inevitable de talento y experiencia que esto supondrá para el sistema público?", se preguntan.

Desviar lo importante

Los portavoces sindicales consideran, en cualquier caso, que el tema de la exclusividad de los jefes de servicio "no es lo más grave" y acusan a la ministra de trasladar un mensaje de que "si no funciona la sanidad pública es porque los jefes de servicio están muy preocupados de trabajar en la privada". Cuando, señaló Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA) en España hay provincias "donde prácticamente el 100% de los médicos en algunas provincias trabajan en la pública".

Su compañero Víctor Pedrera continuó con el tema de la exclusividad. "¿Se imaginan que no hubiera sanidad privada en España?. Multiplicaría por tres las listas de espera. Nada es inocente el relato de la ministra". Pedrera dijo que el colectivo médico es "artífice de la sanidad española" y que lo que va a conseguir la propuesta del estatuto marco del Ministerio es "que si España ya era una fábrica de médicos especialistas que se iban a países de nuestro entorno, ahora será una fábrica de médicos especialistas que se irán a la medicina privada. No faltan médicos. Faltan médicos que quieran trabajar en SNS".

La ministra Mónica García / Ministerio de Sanidad

Clasificación profesional

La ministra de Sanidad aseguraba este miércoles que el Estatuto Marco "pertenece a todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud", no solo a los médicos mostraba su confianza en que pueda consensuarse un texto común para mejorar las condiciones laborales del personal sanitario. Admitió que hará falta "diálogo". Es un documento, matizó, "para mejorar las condiciones laborales del conjunto de todos los profesionales que trabajan en nuestro Sistema Nacional de Salud: médicos, enfermeras, técnicos auxiliares, investigadores, etcétera".

Los médicos exigen una norma específica que recoja una nueva clasificación profesional que tenga en cuenta el mayor número de horas formativas y la mayor responsabilidad. "Escapa a la lógica que una clasificación como la que se plantea no suponga cambios retributivos o lo haga sólo para algunas categorías", indican.

Las guardias

Sobre las guardias localizadas sostienen que"el descanso tras la guardia debe ser obligatorio y computable como tiempo trabajado. La retribución de la guardia, que tiene tratamiento de jornada, debe ser al menos igual a la de la hora ordinaria, con complementos como nocturnidad o festividad que se aplican a otros colectivos".

En su comparecencia, los sindicados médicos han hablado de "indignación máxima" y han dicho que iniciarán movilizaciones, sin llegar por el momento a la huelga. "Estamos ante una oportunidad histórica, que podría además ayudar a solucionar dificultades de movilidad entre diferentes vinculaciones laborales que "complican la libre circulación de profesionales".

La propuesta de exigir a los médicos durante sus 5 primeros años de contrato con el SNS la exclusividad, "además de discriminatorio e injusto, supondrá, y que nadie tenga la menor duda, una invitación a nuestros compañeros más jóvenes a optar a otras opciones distintas a la sanidad pública", señalan en su manifiesto.

En vísperas de la celebración, el próximo sábado, del examen para acceder a la Formación Sanitaria Especializada, en la comparecencia el doctor Jesús Francisco Azua, presidente de la Asociación MIR España, se refirió a condiciones más ventajosas para los jóvenes médicos en los países de nuestro entorno, no solo a nivel retributivo, sino también en cuanto a descansos o conciliación. Mostró también su rechazo al texto presentado por Sanidad que, como sus compañeros, vaticinó, propiciará una "fuga de talento" de facultativos que no solo saldrán de España, sino que se irán a la privada.