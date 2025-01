Cuenta atrás en Muface: CSIF convocará una jornada de huelga si el nuevo concierto también queda desierto

Cuenta atrás para despejar el futuro de Muface. El 27 de enero se sabrá si ASISA acude, o no, a la segunda licitación del concierto sanitario. La tensión es máxima y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ya ha anunciado que convocará una jornada de huelga en la Administración General del Estado, sector educativo y Correos "si el Gobierno y las aseguradoras no llegan a un acuerdo que garantice la continuidad y viabilidad" del modelo antes del 27, fecha en la que concluye el plazo para la presentación de ofertas al concierto mutualista.

A la convocatoria estarían llamados, detalla el sindicato, todos los ámbitos con personal afectado por la crisis del mutualismo: centros educativos públicos, de la Administración General del Estado (ministerios y dependencias adscritas, organismos oficiales, delegaciones de Gobierno, entre otros) y Correos. En los próximos días, señala CSIF, delegados sindicales pondrán en marcha una "campaña informativa y de concienciación" en los centros de trabajo.

Desde el sindicato emplazan al Gobierno "a que ponga fin a la situación de incertidumbre que vive Muface garantizando la continuidad del actual modelo y una asistencia sanitaria de calidad, que han dejado de recibir". La situación solo se resolverá si la oferta del Ejecutivo, inciden, "satisface a las entidades aseguradoras para concurrir al concierto".

El Gobierno

El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha asegurado este miércoles que el Gobierno sigue trabajando para renovar el concierto. "Nadie puede negar que nunca ningún Gobierno hizo un esfuerzo mayor para salvar el mutualismo, jamás, ahí están los números", ha subrayado en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

"Este Gobierno ha hecho más que ningún otro en el pasado, hemos hecho un esfuerzo sin precedentes, una subida del 33%, 1.000 millones de euros adicionales, y ahora lo que espero es responsabilidad de todas las partes y desde luego por parte de las aseguradoras", ha afirmado. Mientras se resuelve esa segunda licitación, ha recordado, los mutualistas están protegidos por la prórroga del concierto prevista en la Ley de Contratos del Sector Público.

Implicación del presidente

Hay que recordar que, el 17 de diciembre, el Consejo de Ministros autorizaba la nueva licitación del concierto con una subida de la prima de un 33,5 % en los próximos tres años, frente al 17% que ofertó en la primera (para dos años) que las aseguradoras dejaron desierta. Supone 4.478 millones para tres años y 957 millones más que el convenio actual.

Un aumento que no convenció a Adeslas y DKV, que anunciaron que dejaban el modelo. Ahora, todas las miradas están puestas en ASISA la única aseguradora que, por el momento, no ha desvelado si continuará o no en el concierto. El plazo, como se ha dicho, finaliza el lunes 27. Si la compañía tampoco acepta la oferta del Gobierno, podría volver a quedar desierto como ya ocurrió el 5 de noviembre. Por eso, CSIF "pide la implicación del presidente del Gobierno para dar prioridad política a este asunto".

Promover un acuerdo

CSIF señala que "ha intensificado estos días la interlocución con Muface, las aseguradoras y los partidos políticos para promover un acuerdo, reclamando a unos y a otros, responsabilidad ante una situación que pone en riesgo la atención sanitaria a 1,5 de funcionarios y sus familias". Por el contrario, afean "la actitud de otras organizaciones sindicales por el doble juego que están realizando, por un lado, reclamando una solución y, al mismo tiempo, realizando campaña para que los mutualistas abandonen el concierto sanitario".

El sindicato lleva semanas advirtiendo que "está atendiendo a diario centenares de quejas de mutualistas porque no están recibiendo una adecuada atención por las aseguradoras que bien ponen trabas administrativas o directamente deniegan citas, pruebas diagnósticas e incluso intervenciones quirúrgicas".

CSIF anunciaba hace días que está asesorando a los mutualistas para que interpongan una queja por escrito tanto a la mutualidad como a las aseguradoras y posteriormente acompañará a nuestros afiliados en las acciones legales que se deriven sobre las posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales. La organización también ha tramitado una queja ante el Defensor del Pueblo y ante la Comisión Europea.

Las manifestaciones

Para CSIF, "ya ha pasado el tiempo de realizar manifestaciones". Se remiten a la protagonizada por la organización el pasado 14 de diciembre, en la que más de 50.000 funcionarios provenientes de toda España se concentraron frente a la sede de Muface en Madrid en defensa del modelo de concierto sanitario del mutualismo administrativo. El sindicato asegura que, ahora, "toca llevar a cabo acciones más contundentes como esta jornada de huelga, por la gravedad de la situación".

La incertidumbre por la continuidad de Muface sigue para 1,5 millones de personas. / ARCHIVO

Ante la sede de Muface se concentran este miércoles al mediodía empleados públicos de otras organizaciones sindicales, agrupados en la 'Plataforma sindical contra el colapso sanitario'. Estarán representantes de organizaciones como ANPE (formado por docentes de la enseñanza pública); FEDECA (Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, que aúna a 45 asociaciones de funcionarios públicos de carrera, desde abogados a economistas); USO, Unión Sindical Obrera o los policiales SPP o SUP.

"La falta de acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras sanitarias pone en peligro un modelo que ha garantizado la atención de millones de funcionarios y que, de no resolverse, podría sobrecargar aún más un sistema público de salud ya tensionado en varias comunidades autónomas", advierten estas organizaciones.