SOS de enfermos y trasplantados hepáticos para mantener abierto un piso que acoge a familias desplazadas a Madrid

La Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) ha lanzado lanza un "llamamiento urgente" para salvar su Servicio de Alojamiento Transitorio, "un recurso fundamental" que proporciona alojamiento y apoyo psicológico a familias que deben desplazarse a Madrid debido a patologías o trasplantes hepáticos. Los recortes en ayudas, advierte la Federación, amenazan con poner fin a este proyecto, que lleva más de 10 años siendo "un refugio para quienes enfrentan momentos de máxima vulnerabilidad".

El Servicio de Alojamiento Transitorio de la entidad permite a unas 30 familias al año encontrar un espacio donde descansar durante largos tratamientos médicos lejos de sus hogares de residencia. Este recurso incluye apoyo psicológico dentro del propio piso, por lo que no solo alivia la carga económica, sino que también ofrece soporte emocional.

"Las familias llegan al piso en estado de shock, con muchos miedos y preocupaciones. Muchas no saben qué diagnóstico tiene su familiar o cómo enfrentarse a lo que viene. Aquí encuentran tranquilidad y apoyo en un momento tan crítico", explica Rosa, psicóloga de FNETH encargada del proyecto.

"Un salvavidas"

Este servicio se ha convertido en un "salvavidas" para quienes no cuentan con alternativas económicas o sociales para hacer frente a largas estancias fuera de su comunidad de origen. Nélida, usuaria del servicio y madre de una menor con enfermedad hepática, describe, a través de la entidad, las dificultades a afrontar cuando su hija sufrió un revés inesperado: "Cuando vienes de otro lugar, el piso te da la tranquilidad de no tener que preocuparte por el alojamiento, algo que no siempre está cubierto. Esto le puede pasar a cualquiera; la enfermedad no discrimina".

La continuidad de este programa depende de la solidaridad de personas y empresas, dice FNETH que ha lanzado una campaña de crowdfunding a través de la plataforma Migranodearena.org para recaudar los fondos necesarios que permitan mantener el piso operativo. "Necesitamos el apoyo de todos para garantizar que estas familias puedan contar con un lugar donde sentirse acogidas. "Este recurso es vital para aliviar la carga económica y emocional en uno de los momentos más difíciles de sus vidas", destacan desde la Federación.

Mónica García recibe un galardón por el liderazgo español en trasplantes hepáticos / FNETH

Precisamente este lunes, la entidad ha entregado a la ministra de Sanidad, Mónica García, un reconocimiento por su trabajo al frente del Ministerio de Sanidad y los resultados conseguidos en lo que se refiere a la donación y trasplante y a las personas que padecen enfermedades hepáticas y han pasado por un trasplante y que provienen un sistema centrado en la sanidad pública. En 2024, se celebró el 40 aniversario del primer trasplante hepático en España.

El informe del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante, gestionado por la Organización Nacional de Trasplante (ONT) como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señalaba cómo nuestro país aportó durante el año 2023 el 23% de las donaciones de órganos de la UE y el 5% de las registradas en el mundo, pese a que España apenas representa el 11% de la población europea y el 0,6% de la mundial.