¿Debes hacer senderismo invernal? Estos son los riesgos para nuestra salud que supone hacer rutas con frío

¿Quién no ha querido encontrarse con uno mismo mientras sigue con la mirada la paz de los diferentes paisajes invernales? El senderismo invernal ofrece una experiencia única que permite disfrutar de la naturaleza en su versión más tranquila y pintoresca. Durante los meses fríos, la monotonía de pasos diarios se transforman en un espectáculo que cubre árboles, montañas y senderos, creando una atmósfera serena y casi mágica.

La belleza del invierno invita a desconectar del ajetreo cotidiano y sumergirse en un entorno relajante. Además, caminar bajo temperaturas frescas favorece el ejercicio físico sin el agotamiento asociado al calor intenso del verano, que dificulta el desarrollo muscular y produce mayor tendencia a la 'inactividad del desánimo'.

Pero no hay que engañarse. El contraste que supone el cambio de estación puede perjudicar nuestra salud física. Las temperaturas no entienden de amigos y debemos ser conscientes de que hay problemas que pueden convertir no solo en incómoda, sino también en peligrosa la experiencia de vivir el senderismo invernal.

De la deshidratación a la hipotermia: los riesgos no compensan el momento

Si queremos ser fieles al dicho base del deportista, 'nunca debemos estar quietos'. Sin embargo, más allá de ser una afirmación, se acerca algo a la media verdad. Nuestro sistema inmunitario debe ser el faro que guíen nuestro plan de ejercicio. Un sometimiento físico a nuestro cuerpo que conlleva un esfuerzo añadido a los ritmos básicos del día a día donde hay que tener en cuenta el contexto. "El frío puede debilitar el sistema inmunológico e incrementar las posibilidades de padecer algunas enfermedades. Es más, las bajas temperaturas y la humedad junto con las particularidades del invierno hacen que el sistema inmunológico sea más susceptible a ciertas patologías", habla la Sociedad Española de Inmunología (SEI).

Si no cuidamos los detalles, podemos meternos en un círculo vicioso en el que nuestro cuerpo es el gran perjudicado. De los principales peligros es la hipotermia, que ocurre cuando el cuerpo pierde calor rápidamente, afectando la temperatura interna y llevando a síntomas graves como confusión y agotamiento extremo. La congelación es otro riesgo importante, especialmente en las extremidades, como manos, pies y nariz, lo que puede causar daño permanente a los tejidos.

Además, el terreno nevado o helado aumenta considerablemente el riesgo de caídas y lesiones, como esguinces o fracturas, debido a la falta de tracción. El aire frío también puede irritar las vías respiratorias, lo que puede ser problemático para personas con afecciones respiratorias preexistentes.

Otro riesgo común es la deshidratación, ya que la falta de sensación de calor puede hacer que no se perciba la necesidad de hidratarse. Por último, el esfuerzo extra al caminar sobre nieve y hielo puede generar fatiga muscular y articular, provocando dolores o lesiones si no se tiene cuidado. Es fundamental estar bien preparado, con ropa adecuada, calzado antideslizante, tomar descansos o permanecer con líquidos añadidos en todo momento.