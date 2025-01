Mónica García acusa a las aseguradoras de "abandonar" a los funcionarios de Muface y dice que la sanidad pública les "acoge con los brazos abiertos"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para abordar distintas cuestiones de la actualidad sanitaria desde la situación de la incidencia de la gripe, menor que otros años; hasta la reunión de la próxima semana, el día 22, con los sindicatos para retomar la negociación del Estatuto Marco. "Más allá de recuperar el complemento de exclusividad, dentro del Estatuto Marco va a haber una exigencia de exclusividad para los puestos directivos profesionales como jefes de servicio que no podrán compatibilizar su trabajo en la sanidad pública con trabajos fuera", avanzó la ministra. Además, ha vuelto a hablar de Muface y ha acusado a las aseguradoras de haber "abandonado a los mutualistas". La sanidad pública, ha vuelto a repetir, está dispuesta a acogerles "con los brazos abiertos".

"Nosotros hicimos un informe sabiendo que la competencia no es nuestra, sabiendo que es de Función Pública, que hay una negociación a la cual las aseguradoras han dicho que no. Son las aseguradoras las que han abandonado a los mutualistas, porque no les son rentables, porque los mutualistas se han hecho mayores y porque su nicho de negocio está en otro sitio", ha criticado la titular de Sanidad sobre la salida de DKV y Adeslas del modelo.

"Los platos rotos"

"Es legítimo que alguien diga que está aquí para hacer negocio, pero nosotros no vamos a pagar los platós rotos de las aseguradoras. A partir de aquí nosotros no tenemos nada que decir, lo que sí que decimos es que la sanidad pública recoge con los brazos abiertos a ese 2,1% de mutualistas que vendrían a la sanidad pública", ha apuntado. Además, ha dicho, "hay comunidades en las que afecta más y otras afecta menos", esa llegada procedente de pacientes de Muface si el modelo se acaba.

"No solamente es que vengan más mutualistas y más pacientes. Tiene que venir obviamente más dinero y en esto también hay que animar a las comunidades que tienen la menor inversión de toda España y que se quejan de que se les va a colapsar el sistema y que tienen el sistema colapsado ya, pues a que hagan más inversión en sanidad", apostilló.

El Estatuto Marco

En su amplia comparecencia ante los medios, la ministra ha abordado numerosas cuestiones. Entre las inmediatas, el documento del Estatuto Marco que ha facilitado a los sindicatos y comunidades autónomas, dentro de la negociación para mejorar las condiciones laborales del personal estatutario del Sistema Nacional de Sanidad (SNS). Señaló que es un tema en el que el Ministerio está "poniendo no solamente mucho interés, sino mucho énfasis, porque es la carta magna que rige las condiciones laborales de nuestros profesionales sanitarios. Queremos que esté a la altura de las necesidades de la sociedad, a la altura de las necesidades de los pacientes y que responda a un país moderno que da respuesta a las necesidades de los profesionales".

Dicho esto, la ministra añadió que, en el marco de la negociación, hay una serie de medidas que en las que se ha avanzado y son importantes. Una, dijo, es el tema de las guardias. "Es conocido que es por parte del Ministerio el interés de acabar con las guardias de 24 horas y lo que nosotros hemos propuesto dentro del texto es que la suma de la jornada ordinaria de guardia no supere las 17 horas".

Es una medida, abundó, que se enmarca además dentro del contexto "que estamos defendiendo de la reducción de la jornada laboral y de la mejora de las condiciones laborales. Es un clamor que las guardias de 24 horas son completamente anacrónicas y que ponen en riesgo la salud no solamente de nuestros profesionales sino también de los pacientes que son atendidos".

La exclusividad

Otra de las novedades del estatuto marco es la importancia que le van a dar a la exclusividad. "Más allá de recuperar el complemento de exclusividad, dentro del Estatuto Marco va a haber una exigencia de exclusividad para los puestos directivos profesionales como jefes de servicio que no podrán compatibilizar su trabajo en la sanidad pública con trabajos fuera. Esto es perfectamente entendible", ha dicho.

Ha abundado: "los puestos directivos, los puestos de responsabilidad dentro de nuestro sistema sanitario tienen ya suficiente trabajo, responsabilidad y tienen que tener una mirada en la cual tengan una dedicación exclusiva al sistema sanitario. Esta medida busca prevenir conflictos de interés y garantizar que nuestros profesionales, nuestros directivos, los que rigen y los que gestionan tengan una dedicación exclusiva".

"El ser jefe de servicio de un hospital importante en la sanidad pública es lo que da prestigio. De alguna manera, queremos que esta doble dedicación se limite porque creemos que el sistema sanitario merece que los profesionales estén dedicados, sobre todo aquellos que tienen labores de dirección. Me parece de una obviedad que es que casi resulta obsceno que no lo hayamos hecho antes", ha apostillado García.

Los virus respiratorios

Sobre la incidencia de la gripe y otros virus respiratorios, la ministra señaló que, desde su departamento, se está haciendo un seguimiento detallado, semana a semana, que está recogido dentro del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias, el SiVIRA. "Estamos en plena temporada, es el momento de una alta circulación de los virus respiratorios y es el momento de alta incidencia de las infecciones respiratorias agudas, que suelen tener una traducción en la saturación, en el colapso de los sistemas sanitarios o, como mínimo, en un aumento de la presión de nuestros sistemas sanitarios", ha señalado.

"Ahora mismo estamos en un momento en el que tenemos una menor intensidad de la incidencia que los pasados dos años. Somos moderadamente optimistas en que nos quedan un par de semanas, tres semanas, hasta que podamos alcanzar el pico, pero sí que es verdad que la incidencia y la intensidad de este año es menor", ha indicado. La gripe, ha dicho la ministra es el principal patógeno, y el covid tiene una incidencia "muchísimo menor". Con respecto al VRS que afecta a los bebés, "estamos viendo que está empezando a bajar la curva".

Archivo - Varias personas con mascarillas, en el Hospital Clínic de Barcelona, a 8 de enero de 2024, en Barcelona / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Sin embargo, la ministra aprovechó la ocasión para insistir en las recomendaciones lanzadas desde su ministerio. "Hablamos de vacunación y hablamos de cuidado de los síntomas y de proteger, sobre todo, a esas personas más vulnerables". Ha señalado que han trabajado "codo con codo" con las comunidades, pero criticó la actitud de los consejeros populares "que han preferido anteponer sus intereses partidistas por encima de la salud de la población y que boicotearon que tuviéramos un protocolo común, una estrategia común".

Precisamente por eso, apuntó, regiones como Madrid, están viendo como sus servicios sanitarios se colapsan por el aumento de casos de gripe. "Estamos viendo que efectivamente hay comunidades que están teniendo problemas en sus Urgencias, en sus centros de salud, con sus ciudadanos que no solamente se negaron a poner en marcha el protocolo común, sino también se están negando a poner en marcha las recomendaciones del Ministerio", ha enfatizado.