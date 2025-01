¿Vale la pena dejar Muface? Cómo pueden los funcionarios cambiarse al sistema público

El Gobierno sigue ganando tiempo para negociar con las aseguradoras. El pasado viernes, el Ministerio de Función Pública amplió el plazo pertinente para que las entidades privadas se presenten a la nueva licitación para dar servicio sanitario a 1,5 millones de funcionarios públicos. El plazo ordinario, que terminaba el 15 de enero, ha sido ampliado hasta el próximo día 27.

No obstante, Adeslas ya confirmó a finales de año que no se presentaría a este nuevo concurso. DKV, por su parte, hizo lo propio la semana pasada. La subida de primas del 33,5% propuesta por el Gobierno no ha sido suficiente para ninguna de las dos, que siguen considerando que esta segunda oferta les haría incurrir en pérdidas. Así pues, Asisa es, de momento, la única candidata a la licitación.

El Ejecutivo gana días con esta ampliación para tratar de acercar posiciones con DKV y Adeslas. Pero la tensión de los últimos meses preocupa a miles de funcionarios públicos, que ya se plantean la opción de pasarse a la sanidad pública.

¿Cómo puede un funcionario cambiarse al sistema sanitario público?

Los mutualistas que hasta ahora estaban cubiertos por DKV o Adeslas tienen asegurada su cobertura médica hasta que entre en vigor la nueva licitación. No obstante, tanto ellos como los que estén cubiertos por Asisa pueden realizar el traspaso al INSS. Este debe realizarse durante el mes de enero.

Por otro lado, los mutualistas de DKV, Adeslas o Asisa que se cambien a la Seguridad Social podrían volver a una aseguradora privada si así lo desean.

La solicitud puede realizarse a través de la sede electrónica de Muface -- haciendo uso de Cl@ve --, enviando el modelo impreso a través de código postal o bien registrando la solicitud en el Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado. La nueva tarjeta sanitaria habrá de recogerse en el Centro de Salud que corresponda.

¿Cuándo se conocerá el resultado de la nueva licitación?

El plazo oficial finaliza el día 27 de enero a las 10 horas de la mañana. Media hora más tarde se conocerá la información del candidato (si lo hay) y la oferta económica.