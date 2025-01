La ministra Mónica García dice que Muface "acabará como las aseguradoras quieran que acabe"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que la falta de acuerdo entre las compañías y el Gobierno sobre el concierto de Muface se debe a que "las aseguradoras han decidido que los asegurados no son rentables". "Muface acabará como quieran las aseguradoras que acabe, porque son las aseguradoras las que haciendo números han decidido que las personas, los mutualistas de Muface, no les son rentables", ha indicado en una entrevista a RNE, recogida por Europa Press.

García realiza estas declaraciones tras la decisión del Gobierno de ampliar en casi dos semanas el plazo para que las aseguradoras se presenten a la licitación para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios mutualistas de Muface, hasta el 27 de enero, tras la marcha de Adeslas y DKV que deja como única opción a ASISA. El nuevo concierto de Muface, que cubrirá los años 2025, 2026 y 2027, subirá la prima un 33,5% para el periodo de tres años, pasando de 1.032,12 euros en la actualidad a 1.262,28 en 2027. Para DKV y Adeslas no ha sido suficiente para continuar.

La titular de Sanidad ha puesto en valor que el Ministerio de Función Pública, del que depende Muface, está haciendo todos los esfuerzos "para que (los pacientes) no queden abandonados y desde el Ministerio de Sanidad lo que decimos es, no se preocupen, que la sanidad pública siempre va a estar ahí". Para García, el debate debería estar "cuándo se hace el traspaso de los mutualistas al sistema sanitario". Es más, ha señalado que "la Atención Primaria podría beneficiar a muchos de esos pacientes mayores, pluripatológicos y crónicos a los que las aseguradoras no quieren atender".

Listas de espera

Por otra parte, ha rechazado que el 2 % de los mutualistas vayan a "eclosionar" el Sistema Nacional de Salud. "Las comunidades que tienen unas listas de espera de 9 meses, esas listas de espera van a seguir siendo de 9 meses, no porque te venga un 2% de la población vas a tener más lista de espera", ha aclarado.

"El Ministerio de Sanidad está dando tranquilidad, que es lo contrario a lo que están haciendo las aseguradoras. Y básicamente es legítimo que quieran hacer negocio, por otro lado. Es legítimo. No sé si eso es judicializable, ¿no? Son libres de presentarse a un concurso o no las aseguradoras. Pero el Gobierno no va a dejar abandonados a los pacientes como no ha hecho nunca y como no hará nunca", ha finalizado.

Incertidumbre

Por otro lado, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que representa, entre otros, de los hospitales y clínicas privadas que atienden a esos mutualistas ha resaltado este lunes "la incertidumbre sobre la continuidad de la asistencia médica a este colectivo profesional y social" ante el plazo del 27 de enero en el que termina el proceso de licitación para la renovación del convenio de cobertura sanitaria de un millón y medio de funcionarios y familiares acogidos a Muface.

Un hospital privado en Madrid / EPE

La patronal de la sanidad privada recuerda que no forma parte de las negociaciones entre Gobierno y compañías aseguradoras, "pero son quienes mejor conocen sus necesidades asistenciales". Por ello, instan a que "la principal preocupación de todos los agentes involucrados en esta decisión sea en todo momento poner por delante las necesidades sanitarias de aquellos funcionarios y beneficiarios que durante cuatro décadas han optado de forma mayoritaria y reiterada por la atención médica en la sanidad privada".

"Actuación responsable"

Para la provisión sanitaria es un momento "delicado que exige de todos los actores involucrados una actuación responsable y el compromiso con la salud de los mutualistas". Más "allá de las lógicas consideraciones económicas empleadas en las negociaciones", ASPE muestra su "inquietud por la atención de los pacientes, que merecen tener certezas sobre su asistencia sanitaria".

Su presidente, Carlos Rus, recuerda que, con independencia de lo que decidan las aseguradoras finalmente en relación con la licitación en curso, "los pacientes siempre tendrán las puertas abiertas de nuestros hospitales y clínicas para ser atendidos por las vías habituales del aseguramiento de salud ordinario o de forma directa".

ASPE señala que ha venido advirtiendo de la necesidad de acordar una prima por mutualista que garantizara el acceso a un cuadro "médico completo y de calidad" en todo el territorio nacional. La patronal entiende que no es posible operar como en estos últimos años con un déficit de financiación, pero "también advierte un esfuerzo de revalorización en la actual licitación como apuesta por el mutualismo".