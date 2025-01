Fernando Campos, consejero delegado de DKV: "La marcha de Muface supone quitarnos el 20% de los ingresos, pero no podemos generar pérdidas"

Fernando Campos (Madrid, 1976) recibe a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el mismo y convulso día en el que la multinacional alemana DKV, de la que es consejero delegado en España, ha formalizado su renuncia a participar en el nuevo concierto de Muface. Hay "tristeza" en la compañía, admite. Porque es toda una vida en la mutualidad, casi desde el principio. Y aclara: ha sido una decisión "local", no impuesta desde Alemania. También difícil y muy meditada, insiste. Pero inevitable, asegura, pese a reconocer el esfuerzo realizado por el Gobierno al subir la prima del nuevo concierto. La compañía deja la puerta abierta a seguir cubriendo la asistencia de los funcionarios en el extranjero pero, matiza, solo por un año, no tres como quiere Muface. Lo supedita a los cambios vertiginosos que se suceden en el mundo.

Campos es un alto ejecutivo con experiencia internacional en aseguradoras multinacionales. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA Internacional por IE Business School, aterrizó en DKV en abril de 2024 y, en los últimos meses, le ha tocado lidiar de pleno con la crisis sanitaria provocada por el cataclismo que vive un modelo. "Ha sido muy intenso", reconoce al tiempo que muestra su sorpresa porque "a día 9 de enero (cuando transcurre la entrevista) estemos hablando de esto, cuando el concierto anterior ha durado tres años y se ha tenido tiempo para prepararlo. ¿Cómo llegamos a esta situación con todo en el aire?. Aquí tenemos que hacer autocrítica todos".

El jueves, la compañía seguía los pasos de Adeslas, que anunció su salida a finales de año, y comunicaba que también se va. Renuncia a participar en el nuevo concierto "obligada por la insuficiencia de las condiciones económicas ofrecidas" tras acumular en el último concierto pérdidas, antes de impuestos, de más de 70 millones de euros. La infrafinanciación del modelo, dice Campos, es algo que estaba sobre la mesa desde hace mucho tiempo -DKV viene advirtiendo de esa falta de presupuesto desde hace años, incide- "y no nos han escuchado".

Mirar los números

El consejero delegado de DKV asegura que lo han intentado todo y hasta el último momento. "Hemos estado mirando números, escenarios, etc. Hablando con los grupos hospitalarios, intentando buscar el ángulo para continuar hasta casi el final". Añade que han comunicado su decisión antes del plazo fijado por el Gobierno -ampliado ahora en casi dos semanas, hasta el 27 de enero- para que las aseguradoras respondieran a su oferta, porque la compañía consideró que era el momento. "Lo que sí, y esto es muy importante, a nosotros nos encantaría seguir con Muface Internacional", precisa en varias ocasiones.

Pregunta. DKV lleva tiempo quejándose de las pérdidas que arrastra a causa de Muface. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Respuesta. A las compañías ya nos costó firmar el concierto anterior, en 2022. Sí, esto viene de atrás. Estoy de acuerdo con el ministro Óscar López cuando dice que este es un sistema anticuado, que hay mejoras que hacer. Pero el tema es que tú no renuevas un concierto antes de arreglar los problemas. Primero los arreglas, y luego renuevas. Lo que digo es que hemos tenido tres años para tomar medidas que hagan que este modelo, en el que creemos firmemente, porque hemos apostado desde el principio, sea sostenible en el tiempo. Muface, como lo conocemos, ya no va a seguir. Si no está Adeslas y no estamos nosotros, incluso aunque haya alguna aseguradora (se refiere a ASISA), ya no es el mismo escenario.

Hay parte de la opinión pública que sigue sin creer que perdamos dinero. Si nos salimos de un contrato es porque realmente es deficitario Fernando Campos, consejero delegado de DKV

P. ¿Considera que no se han escuchado esos mensajes que se lanzaban sobre la infradotación del modelo?

R. Sí, sí, absolutamente. Desde que me incorporé a DKV hace nueve meses, desde mi primera reunión con Muface o la Secretaría de Estado de Función Pública, dije: 'Aquí no se creen que perdemos dinero'. Hay parte de la opinión pública que sigue sin creerlo. Si ganáramos dinero, no nos saldríamos. Somos una empresa que cotiza en la bolsa alemana, regulada por el Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN), que es el regulador más avanzado de todos los países europeos. Una empresa muy seria, que operamos en un montón de países. Si nos salimos de un contrato es porque realmente es deficitario.

P. La aseguradora ha afirmado que la propuesta del nuevo concierto no recoge los requisitos que reclamaban. Entre otros, la firma de un convenio de un año.

R. Hemos mantenido siempre un mensaje muy consistente y coherente. Esto se aplica tanto a Muface como a Muface exterior. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Queríamos renovaciones anuales, como son la mayoría de los contratos de seguros. Es verdad que genera mucha burocracia y es un trámite complejo, pero más complejo es lo que estamos viviendo ahora, con prórrogas, acuerdos, extensiones... ¿Qué ha pasado?. Que hubo un primer concierto donde, por más que lo miramos, le dimos vueltas a los números, etcétera, decidimos no ir (cuando las aseguradoras dejaron desierta la primera licitación).

P. Pero tampoco les ha parecido suficiente la subida de la prima de la nueva licitación de un 33,5 %. Ustedes reclamaban un aumento del 40% en el primer año.

R. Es que, realmente, para nosotros, este segundo concierto es peor que el primero. ¿Por qué?. Queríamos un año, el primer concierto nos dio dos, y ahora este nos da tres. Tenemos que reconocer las pérdidas en el ejercicio en el que firmamos el contrato. (La aseguradora calcula que, de continuar, por efecto de la normativa contable IFRS17, en el año 2024 habría que imputar las pérdidas del nuevo contrato, que se estima que serían superiores a las del anterior concierto, de entre 70 y 100 millones de euros). Eso es lo primero.

Aunque técnicamente está muy bien ir a tramos de edad, tenemos una cartera un poco más joven que la de nuestros competidores. Y hay tramos en concreto donde se han bajado muchísimo las primas Fernando Campos, consejero delegado de DKV

P. ¿Y lo segundo?

R. Aunque técnicamente está muy bien ir a tramos de edad, tenemos una cartera un poco más joven que la de nuestros competidores. Y hay tramos en concreto donde se han bajado muchísimo las primas. Entonces, no nos sale una subida como la que dice Muface y el Gobierno. A nosotros nos sale una subida del 9,7 % el primer año y un 12 % en los tres años. Eso es lo que nos sale con nuestra composición de cartera.

P. Si en el nuevo concierto no se hubiera planteado esa licitación por tramos de edad, ¿hubieran continuado adelante?.

R. ¿Si hubiera sido lineal el incremento?. Estaríamos mucho más cerca, claro. Sería un incremento más alto, pero todavía estaba lejos de lo que queríamos. A mí, este cambio a tramos en el último momento, sin habernos preguntado, me ha sorprendido.

P. ¿Cree que ha habido improvisación en la toma de decisiones sobre la nueva licitación?

R. La respuesta franca es que ha habido falta de planificación y lo vinculo al primer punto. Estamos en enero y con esto todavía en el aire. No sabemos qué va a pasar en febrero, en marzo, en abril, en junio... ¿Improvisación?. No lo sé. Desde luego, sí falta de planificación como hacemos nosotros en DKV. Yo estoy planificando ahora el año 2030. A esto no se le ha dado la debida importancia con la antelación adecuada. Reconozco el esfuerzo del Gobierno pero la dificultad de esto, y ojalá seamos capaces de transmitirlo, es que no es culpa de nadie. No es culpa del Gobierno, no es culpa de la aseguradora, no es culpa del funcionario que va al médico. Es que esto no se está abordando de la manera correcta.

P. ¿Cuál sería esa manera correcta?

R. Una mesa donde te sientas y pones encima las primas y hablas de construir y de medidas y donde cedes. Y dices: '¿Por qué queréis un año?'. 'Pues queremos un año por esto'. Y tomas medidas a medio a largo plazo, ayudas a que se controle el gasto, a mantener los niveles de servicio, etc. Pero estamos en una discusión bastante estéril sobre los incrementos: si el 33 % es mucho o es poco. Y el 33%, como dice el Gobierno, mil millones, es muchísimo, pero no es suficiente para sostener el modelo. Por eso creo que el modelo, como lo conocemos, está tocado.

Nos encantaría seguir en Muface Internacional. Somos el proveedor único de esa asistencia, que es muy distinto a estar en una situación de monopolio Fernando Campos

P. ¿Qué supondrá para DKV abandonar Muface en términos económicos?

R. Para nosotros, la marcha de Muface supone quitarnos el 20% de los ingresos. Es un golpe muy duro a nuestra top line, a nuestra línea de ingresos. Pero nos debemos a nuestros accionistas. Tú tienes que generar beneficios, no puedes estar generando pérdidas. Renovar el contrato nos supondría entre 70 y 100 millones de pérdidas. ¿Qué buen gestor va a firmar eso?.

P. Pero dejan la puerta abierta a seguir con la atención de los 8.000 funcionarios de Muface en el extranjero.

R. Nos encantaría seguir. Somos el proveedor único de esa asistencia, que es muy distinto a estar en una situación de monopolio. Hay múltiples aseguradoras en España y en el mundo y muchos modelos por los que podrían atenderse estas prestaciones: reembolso; TPA (administrador de terceros, una organización que proporciona servicios administrativos a compañías de seguros y otras entidades); utilizar aseguradores extranjeros o aseguradoras que hay en España -otras alemanas, unas americanas... - que lo podrían hacer, pero estamos como proveedor único. Sabemos que si no salimos, esto se genera un problema para 8.000 funcionarios de alto valor que están en 130 países.

P. ¿De qué depende que sigan?

R. Volvemos a lo de los años. Pedíamos un año. El incremento nos lo han dado y ha sido significativo -el presupuesto para el concierto de la asistencia sanitaria en el exterior asciende a 77,7 millones de euros- pero ahora lo han llevado a tres años y es un riesgo con los cambios geopolíticos que vive el mundo.

P. El Gobierno ha decidido ampliar el plazo de presentación de las ofertas hasta el 27 de enero. ¿Qué harán?

R. Hemos dicho que no a los dos (conciertos) hoy (por el jueves 9 de enero). Ahora el Gobierno tendrá que ver. Buscar un contrato puente o justificar alguna medida para hacer una tercera licitación y que sea un año únicamente. Por eso aquí no se negocia nada. El Gobierno pone sus condiciones. ¿Por qué decimos que dejamos la puerta abierta?. Porque a nosotros nos encantaría. Los funcionarios en exteriores son, insisto, personal de alto valor en países complejos donde la asistencia sanitaria es muy cara o precaria. Hay que tener conocimiento, medios, para sacar a la gente en ambulancias medicalizadas. Todo eso lo hacemos muy bien. Pero lo tenemos que hacer al año. ¿Por qué?. Hay riesgos geopolíticos, hay dos guerras en curso, está el tema de Trump y los temas de la inflación médica y la crisis sanitaria en Estados Unidos, etcétera.

P. El Gobierno ha dictado una orden de continuidad de la asistencia sanitaria de Muface hasta que exista un nuevo concierto. ¿Hasta cuándo deben atender a los mutualistas?

R. Hasta marzo. Han tirado de la ley de contratos del Estado, pero que ya estás un poco empezando a forzar la máquina a las aseguradoras y nos están obligando a una prórroga forzosa.

El nivel de incertidumbre es altísimo. Hemos tenido que poner guardias jurados en algunas de nuestras oficinas. La gente está muy nerviosa y es normal Fernando Campos

P. Los sindicatos se quejan de que hay mutualistas a los que se les niegan desde hace semanas citas o pruebas médicas.

R. Antes de que el Gobierno sacase la orden de continuidad, la asistencia llegaba hasta el 31 de enero, con dos meses adicionales para casos graves. ¿Qué les pasaba a algunos funcionarios?. Que, de repente, les daban cita para febrero, para marzo, para determinado proceso, y no se les autorizaba porque estaban fuera ya del periodo de cobertura. Sí que es verdad que a finales de diciembre hubo unos días, hasta que se aprobó esta orden de continuidad, que había una especie de vacío. El nivel de incertidumbre es altísimo, hemos tenido que poner guardias jurados en algunas de nuestras oficinas. La gente está muy nerviosa y es normal.

Esto va a ser un antes y un después. Para los seguros de salud en general. Fernando Campos

P. Hay quien acusa a las aseguradoras de voracidad. Asociaciones en defensa de la sanidad pública critican que nada de los que les ha ofertado el Gobierno les ha parecido suficiente.

R. Pero, ¿qué voracidad?. Si esto diera beneficios, con la subida que han hecho, ¿cree que nos saldríamos?. Lo que pasa es que daba pérdidas y la subida es insuficiente. Voracidad, nada. Están nuestras cuentas de resultados. Tenemos un margen muy razonable como aseguradora. En 2023 hemos ganado 46 millones después de impuestos, facturando 951 millones. El que hable de voracidad que se meta en las cuentas de otros sectores.

El consejero delegado de DKV en un momento de la entrevista / Xavier Amado

P. Cuando justifican su marcha hablan también de mantener la calidad asistencial.

R. Esto, si de verdad se quiere hacer sostenible, no va solo de incremento de primas, hay cosas que hay que cambiar. Nosotros tenemos un buen cuadro médico. Nos gusta dar un buen servicio. Y tienes que compartir una parte de ese incremento que pides con los médicos, claro. También llevan mucho tiempo quejándose. Con los baremos congelados y deteriorándose el servicio.

P. ¿Qué escenario visualiza si Muface desaparece?

R. El sistema que tenemos en España es excelente. La sanidad pública es excelente y la privada que complementa a la pública, es excelente. Muface está descargando a la pública. Si el modelo se destruye, eso impacta en la sanidad privada, pero en la pública está claro que también: las listas de espera, la saturación... y esto no es bueno para nadie. Por eso existe pena. Hemos estado desde el principio. Hemos colaborado para que esto fuera sostenible a largo plazo. Hemos hecho todo lo posible, pero llega un momento en el que la multinacional dice que para perder dinero no estamos. Me gustaría subrayar el impacto que la salida de Muface tiene en la compañía. No es agradable, aunque estamos con planes para compensar estas pérdidas. Esto va a ser un antes y un después. Para los seguros de salud en general. Hay muchos hospitales que viven de esto, mucha tensión con los grupos hospitalarios por los baremos. Esto es una cadena.